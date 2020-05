Tuto : le jailbreak Unc0ver déverrouille tous les iPhone et iPad, même sous iOS 13.5

Le jailbreak Unc0ver étend CheckRa1n au-delà de l’iPhone X. On vous explique en détail comment déverrouiller les iPhone et les iPad à partir d’iOS 11 jusqu’à la toute dernière version, iOS 13.5.

À mesure des mises à jour d’iOS, Apple est parvenu combler toutes ses failles de sécurité sans en introduire de nouvelles, rendant le jailbreak pratiquement impossible. Alors que la scène du jailbreak se faisait de plus en plus plus discrète, elle a fait un premier retour l’année dernière en découvrant une faille historique. Checkm8 et son logiciel associé CheckRa1n permettent de jailbreaker tous les iPhone du 5S et au X sans qu’Apple ne puisse intervenir puisqu’elle se situe sur le bootrom des smartphones. Annoncé il y a quelques jours, la team Unc0ver rend publique une nouvelle méthode qui permet de jailbreaker tous les iPhone et les iPad récents à partir d’iOS 11 jusqu’à iOS 13.5.

Unc0ver 5.0 : Comment jailbreaker votre iPhone ou votre iPad sous iOS 13.5 ?

Avant de détailler la procédure, rappelons que le jailbreak va à l’encontre des conditions générales d’utilisation d’Apple, et qu’il est susceptible de représenter un risque en matière de sécurité et de performances. Selon la team Unc0ver, il a été très largement testé pour s’assurer de sa stabilité, de sa sécurité et de sa consommation de ressources. Les services Apple tels qu’iCloud, Apple Pay ou encore iMessage restent parfaitement fonctionnel, et le sandboxing qui limite les droits des applications est conservé. Les premières réactions indiquent qu’il fonctionne comme prévu.

Ceci dit, il est de votre responsabilité de choisir de l’installer, et nous ne saurions être tenus pour responsable en aucun cas, notamment de perte de données ou d’appareil endommagé.

Le Tuto a été réalisé sous macOS Catalina 10.15.4, mais peut être transposable sans difficulté sous Windows ou sous Linux, tous les outils étant disponibles sur les trois OS. Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est supporté, et pensez à effectuer une sauvegarde de dans iTunes ou Finder. Unc0ver 5.0 est compatible avec tous les iPhone du 6 au 11 Pro Max à partir d’iOS 11, et les iPad Air et Pro ainsi que les iPad à partir de la cinquième génération, et iPad Mini à partir du 2. Concernant tvOS, la team précise que le jailbreak sera bientôt disponible. Rappelons également qu’il s’agit d’un jailbreak dit semi-untethered, il faudra donc le réactiver à chaque fois qu’on redémarre l’appareil.

Branchez votre iPhone ou votre iPad sur votre ordinateur.

Téléchargez AltStore. L’application se présente sous la forme d’une archive au format zip qu’il vous faudra peut-être extraire au préalable.

Lancez l’AltStore sur votre ordinateur à partir de son icône dans la barre d’état de Windows ou de la barre de menu sous OSX en saisissant vos identifiants Apple.

Crédit : AltStore

Autorisez le certificat associé à l’AltStore.

Crédit : Toms’s Guide

Sur le site officiel, cliquez sur « Open in AltStore » depuis votre iPhone ou votre iPad. Vous pouvez aussi télécharger le fichier sur votre ordinateur, le placer dans « Fichiers », et l’importer dans AltStore à partir du bouton +.

Ouvrez Un0ver 5.0 et cliquez sur le bouton Jailbreak.

Crédit : Tom’s Guide

Votre iPhone ou votre iPad est jailbreaké !

À noter que l’outil CheckRa1n a également été mis à jour en version 0.10.2. Il permet de déverrouiller tous les smartphones Apple jusqu’à l’iPhone X, y compris ceux sous iOS 13.5. Un seul inconvénient il fonctionne seulement sous macOS.

Source : Unc0ver