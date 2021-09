iPhone 12 et 12 mini : les prix baissent, où les acheter pas cher ?

La dernière Keynote d’Apple nous a fait découvrir l’iPhone 13 sous toutes ses coutures, mais cette annonce a aussi été l’occasion pour l’américain de mettre à jour son catalogue. Ainsi les iPhone 12 Pro et Pro Max commercialisés depuis l’automne 2020 tirent leur révérence, tandis que l’iPhone 12 et 12 mini voient leur prix revu à la baisse. De quoi donner un coup de fouet à cette ancienne gamme, notamment à l’iPhone 12 mini dont les ventes ont été tellement mauvaises qu’Apple en écoule simplement le stock.

L’iPhone 12 baisse de 100 € sur l’Apple Store

Sur l’Apple Store cette baisse atteint 100 € tout rond pour chaque version de l’iPhone 12 et même 120 € pour chaque version de l’iPhone 12 mini, sans doute pour écouler plus vite les stocks de ce modèle, boudé par les afficionados de la marque à la pomme. Malgré mauvaises ventes de celui-ci, Apple a tout de même souhaiter réitérer en lançant un iPhone 13 mini.

Les nouveaux prix officiels affichés sont donc :

iPhone 12 (64 Go) : 809€

iPhone 12 (128 Go) : 859€

iPhone 12 (256 Go) : 979€

iPhone 12 mini (64 Go) : 689€

iPhone 12 mini (128 Go) : 739€

iPhone 12 mini (256 Go) : 859€

Pour qui souhaite faire l’acquisition d’un modèle haute capacité, l’écart peut toutefois s’avérer moins intéressant entre ancienne et nouvelle génération. Vous procurer l’iPhone 13 256 Go vous coûtera en effet 1029 €, contre 979 € pour l’iPhone 12 256 Go, soit seulement 50 € de différence.

Fort heureusement, les revendeurs commencent peu à peu à répercuter ce changement tarifaire sur leur propre catalogue. C’est encore léger voire inexistant pour les moins réactifs, mais on n’est pas à l’abri d’une baisse plus importante dans les prochains jours ou semaines. Mieux vaudra d’ailleurs ne pas trop tarder, dans la mesure où les stocks ne seront pas extensibles !

Chez qui trouver encore moins cher que chez Apple ?

Sur la boutique Apple d’Amazon, l’iPhone 12 est vendu une dizaine d’euros moins cher que la nouvelle grille tarifaire du constructeur et surtout presque 40 € moins cher pour la version 256 Go, soit 940 € en couleur rouge (Product), avec livraison gratuite en Prime

Apple iPhone 12 Mini (128 Go) 699€ > Amazon

Pour l’iPhone 12 mini en 64 ou 128 Go comptez aussi 38 à 40 € de moins sur la facture.

Apple iPhone 12 Mini (64 Go) 651€ > Amazon

Apple iPhone 12 (256 Go) 940€ > Amazon

Beaucoup d’enseignes, nous le disions, n’ont pas encore répercuté la baisse de prix – chez Free, par exemple, l’iPhone 12 est pour l’instant 80 euros plus cher que chez Apple. D’autres en ont tenu compte, sans surenchérir. C’est le cas de Darty qui propose toutes les versions à 10 euros de moins que chez Apple.

C’est alors du côté de ses vendeurs tiers de Darty qu’on peut dénicher une bonne affaire. C’est chez l’un deux qu’on trouve la meilleure offre : un iPhone 12 64 Go à 741 €, soit 68 € de moins que le prix officiel. Le vendeur propose aussi l’iPhone 12 mini 246 Go à 820 € (30 € de rabais). Pour ces prix, seul le mauve est disponible.

Apple iPhone 12 (64 Go) 741€ > Darty

Apple iPhone 12 Mini (256 Go) 820€ > Darty

Chez Orange, pour l’achat du mobile seul (sans abonnement), comptez des prix 30 € moins élevés que chez Apple, soit par exemple l’iPhone 12 64 Go à 779 € ou l’iPhone 12 mini 64 Go à 659 €.

Apple iPhone 12 Mini (64 Go) 659€ > Orange

Apple iPhone 12 (64 Go) 779€ > Orange

En fonction des offres choisies, vous n’aurez bien entendu pas la possibilité de choisir la couleur de votre smartphone.

Enfin, difficile de savoir si les magasins d’appareils reconditionnés ont répercuté cette baisse, mais il y a des chances que les tarifs chutent prochainement. Sachez que pour l’heure, un iPhone 12 64 Go en excellent état se négocie à 729 € et un iPhone 12 mini 64 Go à 589 €, soit 80 à 100 € de moins que le neuf.

Apple iPhone 12 (64 Go) 729€ > YesYes