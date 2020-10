HomePod mini : Apple lance une petite enceinte connectée pas chère

Lors de sa conférence de rentrée, Apple a présenté ses iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, mais aussi l’iPhone 12 mini. Un clin d’oeil qui ne vient pas seul puisqu’un autre appareil mini rejoint la marque : le HomePod mini, une version réduite de son enceinte connectée. La gamme s’élargie donc dans l’écosystème Apple. Une manoeuvre qui n’est pas sans rappeler celle de Google qui avait lancé il y a quelques années son Google Home mini, devenue Nest mini l’an dernier.

Apple HomePod mini – Crédit : Apple

On en parlait déjà en début d’année. Apple devait lancer une enceinte connectée moins chère en 2020. C’est chose faite. 99$, voilà son prix. C’est bien loin des 349 € réclamés par le HomePod, alors même que l’on sait qu’il ne coûte que 216$ à produire.

HomePod mini : des basses, du multiroom, de la stéréo

A l’instar de son aîné, le Homepod mini est construit autour de trois critères. Apple croit savoir les désirs des utilisateurs. Selon lui, une enceinte connectée doit procurer un bon son, un assistant intelligent qui vaille le coup d’être utilisé et ça doit être un appareil capable d’être au centre d’une maison connectée.

HomePod mini est tout ça à la fois, selon Apple. Dans sa construction, il intègre des radiateurs passifs pour les basses et un système permettant de diffuser le son à 360°. Son positionnement n’est donc pas un problème.

Apple HomePod mini – Crédit : Apple

De plus, son constructeur précise que ses acquéreurs pourront faire fonctionner plusieurs HomePod mini en même temps, synchronisés. Et cerise sur le gâteau, si deux d’entre eux sont disposés dans une même pièce, ils s’appairent automatiquement et agissent comme un système stéréo, en toute transparence pour l’utilisateur.

HomePod mini différencie chaque utilisateur et leur répond personnellement

Pour la partie intelligente, on retrouve bien évidemment Siri. Siri est devenu de plus en plus rapide, concis et pertinent au fil des années. Apple veut implanter sa nouvelle enceinte au centre du foyer. Et dans ce sens, il veut adresser tous les habitant de ce foyer. La petite révolution de HomePod mini est que cette enceinte est capable de reconnaître et différencier les voix de chaque individu de la maison. Une analyse qui lui permet de pousser les informations personnalisées et liées au propre iPhone de chacun (pour peu que ledit iPhone soit connecté au réseau).

De plus, HomePod mini introduit une fonction intercom qui autorise les utilisateurs à communiquer en direct de HomePod à HomePod. Une option qui ne fonctionne cependant que sur un même réseau local. Idéal pour appeler les enfants à table, par exemple.

Le HomePod mini sera disponible dès le 6 novembre 2020 à un prix très attractif : 99 $. On imagine 99 € en France.