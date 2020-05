iPhone 12 Pro : écran 120 Hz, FaceID amélioré, zoom x3, les détails pleuvent

Crédits : EverythingApplePro

Alors que l’iPhone 11 n’est pas si vieux, Apple prépare activement son successeur qui pourrait bien voir son prix baisser de 50 dollars. L’iPhone 12 fait parler de lui depuis bien longtemps déjà, il faut dire qu’il marquera un tournant dans l’histoire de la marque à la pomme puisqu’il s’agira de son premier smartphone 5G.

Un iPhone 12 déjà très attendu

Le leaker Max Weinbach met à nouveau son réseau de sources à contribution pour cette nouvelle vague de fuites. Il s’est associé à la chaîne YouTube EverythingApplePro pour les révéler au grand public qui attend patiemment la moindre information, même non officielle. Celle-ci avait dévoilé le design de l’iPhone 12 Pro Max, qui depuis a été légèrement mis à jour, notamment avec la disparition du Smart Connector et une réduction des dimensions des modèles 5,4 et 6,1 pouces. Il se confirme en couleur Navy Blue.

D’après les dernières informations obtenues par Max Weinbach, l’écran de l’iPhone 12 Pro sera capable d’afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz et de repasser automatiquement à 60 Hz afin de limiter la consommation électrique. Pour compenser toute baisse d’autonomie, le smartphone devrait embarquer une batterie de plus grande capacité, sans que le chiffre exact ne soit encore connu. Elle pourrait ainsi dépasser les 4400 mAh sur le modèle 6,7 pouces.

FaceID sera aussi amélioré grâce à un redesign du module frontal. Il devient plus petit, ce qui permet à Apple de réduire la taille de l’encoche, mais également plus efficace grâce à des angles plus larges. Le constructeur travaillerait à une meilleure photographie en basse luminosité avec un autofocus plus rapide, une stabilisation perfectionnée et un algorithme Smart HDR refondu. Enfin, le téléobjectif passera d’un zoom x2 à x3.

Source : EverythingApplePro