iPhone 14 Pro : Apple prépare un correctif pour le bug de la caméra qui tremble et grince

Apple a officiellement reconnu le bug des iPhone 14 Pro et Pro Max qui fait trembler la caméra avec un bruit de grincement étrange. Un correctif est en cours de préparation et devrait être déployé dès la semaine prochaine.

Moins d’une semaine après leur sortie, les iPhone 14 Pro et Pro Max souffrent d’un problème particulièrement ennuyant. Plusieurs utilisateurs ont effectivement signalé sur les réseaux sociaux que la caméra de l’iPhone se met à trembler en émettant un bruit de grincement étrange. Le problème semble survenir uniquement dans les applications tierces qui utilisent l’appareil photo comme Snapchat, Instagram et TikTok.

iPhone 14 Pro Max ©Jeremy Bezanger / Unsplash

Chez les utilisateurs impactés par ce bug inattendu, la vibration de la caméra est même visible à l’œil nu. Par conséquent, certains étaient particulièrement inquiets qu’il s’agisse d’un problème matériel de l’iPhone 14 Pro dont l’autonomie a été comparée à celle de son prédécesseur. Finalement, Apple a officiellement reconnu le problème en confirmant que c’est bien un bug logiciel.

Une mise à jour sera déployée la semaine prochaine pour les iPhone 14 Pro et Pro Max

Un porte-parole d’Apple a déclaré que : « nous sommes conscients du problème et un correctif sera publié la semaine prochaine ». La firme de Cupertino est donc en train de travailler sur un correctif pour régler le tremblement et le bruit de la caméra dans Snapchat, Instagram et TikTok. Une mise à jour comme celle qui était nécessaire au démarrage de l’iPhone 14 sera déployée la semaine prochaine. Nous n’avons cependant pas encore de date plus précise.

Apple n’a pas donné plus de détails sur le bug de l’appareil photo. Il n’a pas confirmé si le problème arrive bien uniquement dans Snapchat, Instagram et TikTok. Nous ne connaissons pas non plus la cause du bruit de grincement, s’il vient de la stabilisation optique de l’image ou du système interne qui permet de passer d’un capteur à un autre (par exemple de l’ultra grand-angle au téléobjectif). Voici une vidéo du problème qui a été partagée sur Twitter :

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Enfin, les utilisateurs concernés n’ont donc pas forcément besoin de se rendre dans un magasin Apple Store puisqu’il s’agit d’un problème logiciel. Cependant, certains ont confié sur les réseaux avoir pu échanger leur iPhone 14 Pro ou Pro Max contre un nouveau. Il est effectivement encore impossible de savoir si ce tremblement de la caméra cause des dégâts internes.

Source : TechRadar