iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro vs. iPhone 12 Pro : le grand test photo

L’iPhone 14 Pro est sorti avec son lot de nouveautés en matière de photo. Ses capteurs ont été retravaillés et l’on a souhaité comparer le résultat avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro, deux ténors du secteur en leurs temps.

Petite révolution chez Apple. Le constructeur de Cupertino abandonne son capteur principal de 12 mégapixels au profit d’un 48 mégapixels. Une nouveauté qui le fait rejoindre ses concurrents Android. La plupart d’entre eux ont délaissé le 12 mégapixels depuis longtemps. Google s’en est séparé avec ses Pixel 6 l’an dernier, Samsung depuis quelques générations déjà, au profit d’un 108 mégapixels.

iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro ©Tom’s Guide

Et puisqu’Apple était malgré tout parvenu à satisfaire les critiques – et nous-mêmes – avec le 12 Mpx de son iPhone 13 Pro, on espère qu’il fait encore plus d’étincelles avec l’iPhone 14 Pro nouvellement sorti.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Grand-angle (principal) 12 Mpx, f/1.6, 26 mm 12 Mpx, f/1.5, 26 mm 48 Mpx, f/1.8, 24 mm Ultra grand-angle 12 Mpx, f/2.4, 13 mm 12 Mpx, f/1.8, 13 mm 12 Mpx, f/2.2, 13 mm Téléobjectif 12 Mpx, f/2.0, 52 mm (x2 optique, x10 numérique) 12 Mpx, f/2.8, 77 mm (x3 optique, x15 numérique) 12 Mpx, f/2.8, 77 mm (x3 optique, x15 numérique) Macro Non Oui Oui ProRaw 12 Mpx 12 Mpx 12 ou 48 Mpx Capteur avant 12 Mpx, f/2.2, 23 mm 12 Mpx, f/2.2, 23 mm 12 Mpx, f/1.9, 23 mm Caractéristiques photo des iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro

Le module photo de l’iPhone 14 Pro semble identique à celui de l’iPhone 13 Pro. Trois capteurs organisés en triangle, un flash et un capteur de profondeur (Lidar), toujours aux mêmes endroits. Bref, cela ressemble à du copier-coller. Et pourtant, Apple a apporté des modifications substantielles à cette partie photo.

Capteur principal en ProRAW

Comme dit en préambule, le capteur grand-angle principal de 12 mégapixels de l’iPhone 13 Pro est abandonné au profit d’un 48 mégapixels. On peut désormais shooter en 48 Mpx via le format RAW.

Oui, parce que d’origine l’iPhone 14 Pro ne prend que des photos en 12 Mégapixels. Il faut aller cocher l’option ProRAW dans les réglages de l’appareil pour débloquer ce mode. Au quotidien, il ne sera pas forcément le plus utilisé, notamment à cause du poids des photos réalisées : plusieurs dizaines de mégaoctets par cliché.

Ces trois photos ont été prises en RAW. En 12 Mpx pour les iPhone 13 Pro et iPhone 12 Pro et en 48 Mpx pour l’iPhone 14 Pro. Nous avons cropé dedans pour comparer le niveau de détails. Avec son capteur de 48 Mpx, l’iPhone 14 Pro tire son épingle du jeu. Les tranches des livres de la bibliothèque y sont lisibles alors que les autres iPhone n’offrent qu’un rendu flou pour les petites écritures.

iPhone 14 Pro – ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide

iPhone 14 Pro – crop ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – crop ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – crop ProRAW 48 Mpx ©Tom’s Guide

Capteur principal en 12 Mpx

Mais lorsqu’on utilise le mode classique, à savoir du 12 mégapixels, l’iPhone 14 Pro capture en utilisant la technologie de pixel-binning qui fusionne quatre pixels contigus en un seul. Une nouveauté de cette génération qui est elle aussi une petite révolution chez Apple.

Avec cette technique, le constructeur permet de prendre des photos en 48 mégapixels qui se transforment en 12 mégapixels, avec des photosites agrandis (on passe de 1,22 µm à 2,44 µm). La taille des photosites va notamment apporter plus de détails aux clichés.

On peut voir une belle différence sur ces clichés pris en 12 Mpx sur les trois iPhone Pro de notre banc de test. Prenons l’immeuble qui fait l’angle à droite. Ses pierres sont bien mieux délimitées sur l’iPhone 14 Pro que sur les deux autres. On note aussi un contraste plus prononcé. En revanche, l’iPhone 13 Pro nous propose une sorte de voile sur l’image, poussant sans doute un peu trop sa luminosité.

iPhone 14 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide

Capteur principal, justesse colorimétrique

Même son de cloche sur cette photo d’intérieur. Lorsqu’on regarde le canapé, c’est absolument flagrant. Il ressort nettement mieux sur l’iPhone 14 Pro, ses coutures sont clairement mises en avant. Les fibres fines de son velours apparaissent nettement. Idem pour les nervures du bois de la table en pin en arrière-plan.

Concernant le respect de la colorimétrie, l’iPhone 14 Pro fait figure de bon élève. Ses compères ont un point blanc un poil trop chaud. On peut le voir ici sur le perroquet du coussin sur lequel la mise au point a été faite.

Même tendance sur le reste de l’image. L’orange de ce tabouret n’est pas évident à ajuster dans cet univers coloré. C’est l’iPhone 14 Pro qui y parvient le mieux. Sa teinte est la plus respectueuse. L’iPhone 12 Pro ne démérite pas, mais tire un tantinet sur le rouge. Côté iPhone 13 Pro, on ressent surtout l’effet du point blanc chaud.

iPhone 14 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide

Capteur principal – mode portrait

Exercice classique, le mode portrait est toujours subjuguant. Mais on rencontre ici un point sur lequel l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro pourraient faire jeu égal. Ce bouquet de fleurs parle de lui-même. Très tarabiscoté, il donnerait du fil à retordre à n’importe quel smartphone. L’iPhone 12 Pro a l’idée globale, mais se fourvoie avec les longs feuillages fins qu’il floute en partie.

L’iPhone 13 Pro est plus précis dans son détourage. Si l’on se concentre sur le bouquet, on pourrait être trompé face à l’iPhone 14 Pro. Néanmoins, ce dernier est un peu plus juste sur le vase, le mettant plus en avant, notamment son anse.

iPhone 14 Pro – portrait ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – portrait ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – portrait ©Tom’s Guide

Cette statuette a été prise de nuit en mode portrait. Seule source de lumière, l’éclairage public jaune émanant de la porte d’entrée. Le travail de profondeur est moins flagrant. En revanche, l’iPhone 14 Pro prend le large sur le rendu. Son niveau de détail est sans commune mesure avec ses prédécesseurs. Notez la précision sur le pourtour du bouclier. D’autre part, l’iPhone 13 Pro est toujours trop chaud et le rendu de l’iPhone 12 Pro est trop plat.

iPhone 14 Pro – portrait ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – portrait ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – portrait ©Tom’s Guide

Capteur ultra grand-angle

Le capteur ultra grand-angle de l’iPhone 14 Pro demeure un 12 Mpx, mais dispose d’une ouverture plus faible que celle de l’iPhone 13 Pro (f/2.2 contre f/1.8), donc potentiellement moins de prise de lumière. Sur nos tests, il offre plus de contraste à l’iPhone 14 Pro. On a plus de détails sur les éléments périphériques, notamment sur les traces de sables à gauche de l’image. Sur cette scène, les iPhone 13 Pro et iPhone 12 Pro ont un rendu plus froid, plus éclatant, mais qui ne reflète pas parfaitement le temps de cette journée de septembre.

iPhone 14 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide

De nuit, à part une différence de point blanc, difficile de discerner des différences entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro. L’arrière-plan est plus visible sur le 14 Pro, notamment parce qu’il ne se laisse pas tromper en captant trop l’éclairage public, contrairement à l’iPhone 13 Pro. Au loin, l’iPhone 12 Pro n’offre qu’un bouillie de pixels.

iPhone 14 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – ultra grand-angle ©Tom’s Guide

Téléobjectif en zoom optique et numérique

Le téléobjectif de l’iPhone 14 Pro est identique sur le papier à celui de l’iPhone 13 Pro. Mais c’est sans compter l’optimisation logicielle effectuée par Apple et qui touche d’ailleurs toutes les prises de vue. Aussi, on obtient généralement de meilleurs résultats avec l’iPhone 14 Pro.

En zoom optique x3, l’iPhone 13 Pro dépasse pourtant son successeur, proposant une image pas forcément plus détaillée, mais plus nette. C’est une histoire de goût. L’iPhone 12 Pro passe en numérique dès le x3, il est ici désavantagé et manque de précision.

iPhone 14 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide

Mais c’est en augmentant le zoom que l’on comprend le travail de l’iPhone 13 Pro. En réalité, il lisse énormément les textures. En x6 on a donc un logo Allianz plus détaillé avec l’iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro – zoom x6 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x6 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – zoom x6 ©Tom’s Guide

Pour enfoncer définitivement le clou, on passe en x15. Là, on se retrouve avec de gros aplats sur l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 12 Pro ne monte pas aussi haut et se limite à x10 pour un rendu peu exploitable.

iPhone 14 Pro – zoom x15 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x15 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – zoom x10 ©Tom’s Guide

Cette photo repassée au crayon est prise en zoom x15. Et là, l’iPhone 14 Pro nous donne un résultat tout à fait probant alors que l’iPhone 13 Pro lisse bien trop l’image. Les yeux sont particulièrement maltraités.

iPhone 14 Pro – zoom x15 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x15 ©Tom’s Guide

Le zoom optique de l’iPhone 14 Pro nous rappelle le Pixel 6 Pro (ici face à l’iPhone 13 Pro en photo) qui nous avait étonnés par la qualité de ses clichés en x20. L’optimisation logicielle d’Apple est clairement à la manoeuvre pour un très bon résultat.

De nuit, les trois iPhone sont aussi compétents avec leur zoom optique x2. En x3, on retrouve un voile sur l’iPhone 13 qui prend encore une fois trop de lumière de l’éclairage extérieur. Un meilleur contraste est donc accordé à l’iPhone 14 Pro. Enfin, en x15, les algorithmes d’Apple lissent beaucoup moins l’image sur l’iPhone 14 Pro que sur le 13 Pro. Néanmoins, dans les deux cas on est proche de la bouillie de pixels.

iPhone 14 Pro – zoom x2 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x2 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – zoom x2 ©Tom’s Guide

iPhone 14 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – zoom x3 ©Tom’s Guide

iPhone 14 Pro nuit – zoom x15 ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro nuit – zoom x15 ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro nuit – zoom x10 ©Tom’s Guide

Capteur ultra grand-angle – mode macro

Terminons par le mode macro disponible sur le capteur ultra grand-angle. Inauguré sur la génération des iPhone 13, il est censé gagner en détails sur l’iPhone 14 Pro. De plus, on pourrait prendre des clichés d’encore plus près. Dans les faits, on conserve une distance similaire. Le gain de détails nous semble négligeable. L’iPhone 14 Pro produit moins de bruit que son prédécesseur.

iPhone 14 Pro – macro ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – macro ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – grand-angle ©Tom’s Guide

Capteur selfie

Pour sa partie photo avant, Apple conserve un unique capteur avant. Il ouvre un peu plus que les précédentes versions et peut donc accueillir plus de lumière. Sur nos photos de test, difficile de trouver une différence hors taille réelle de l’image. En prenant la pleine résolution, ce sont les iPhone 12 Pro et 13 Pro qui se débrouillent mieux sur les détails de la carnation. Néanmoins, pour ce qui est de l’arrière-plan, l’iPhone 12 Pro est totalement à l’ouest en grillant la façade de la maison. Sur cette partie, l’iPhone 14 Pro conserve un peu plus de bruit que l’iPhone 13 Pro ce qui favorise les détails. Il présente aussi un contraste plus affirmé.

iPhone 14 Pro – selfie ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – selfie ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – selfie ©Tom’s Guide

En mode portrait, on est rasé de près, les poils volages de la barbe sont ici tout bonnement coupés, absorbés par le bokeh.

iPhone 14 Pro – selfie portrait ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – selfie portrait ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – selfie portrait ©Tom’s Guide

De nuit, l’iPhone 13 illumine beaucoup trop le sujet jusqu’à brûler des parties de l’image. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 14 Pro sont plus proches dans leur traitement, mais c’est le petit dernier d’Apple qui s’en sort tout de même le mieux. Attention, les résultats ne sont pas non plus excellents.

iPhone 14 Pro – selfie ©Tom’s Guide iPhone 13 Pro – selfie ©Tom’s Guide iPhone 12 Pro – selfie ©Tom’s Guide

Verdict

Au bilan, ce comparatif permet de se rendre compte de l’évolution d’Apple en terme de photo mobile.

L’iPhone 12 Pro est aujourd’hui un peu dépassé et ne peut plus vraiment combattre contre les ténors du marché. La faute à son manque de mode macro ou son zoom optique x2. Pour autant, s’il n’excelle plus dans les détails, il conserve une bonne justesse colorimétrique et un contraste appréciable.

L’iPhone 13 Pro est bien évidemment plus proche de l’iPhone 14 Pro. Néanmoins, on peut lui reprocher sur nos photos de test d’être par moment un poil trop chaud ou trop froid. Le point blanc parfait, on l’obtient en revanche avec l’iPhone 14 Pro.

Les deux font jeu égal ou proche sur de nombreux points, notamment le mode macro. L’iPhone 14 Pro est vraiment meilleur sur son zoom numérique, c’est incontestable. Son mode ProRAW en 48 mégapixels lui donnent aussi une belle avance, tout comme le pixel-binning appliqué à son capteur principal. Des atouts dont ne dispose pas l’iPhone 13 Pro.

Pour autant, ce dernier demeure un bon photophone et si le budget d’un iPhone 14 Pro est trop conséquent pour votre portefeuille, son prédécesseur ne déméritera pas.