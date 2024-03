iPhone 15 : cette pub d’Apple affirme que les modèles 128 Go ont « beaucoup de stockage »

© Apple

Aux Etats-Unis, Apple diffuse actuellement une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 (voir notre test). Dans cette courte vidéo de 30 secondes intitulée “Don’t Le Me Go”, un homme consulte les photos et vidéos sur son iPhone 15. Il les sélectionne une par une, comme pour les supprimer et dégager du stockage sur son téléphone.

Soudain, les premières notes de Don’t Let Go de Terrace Martin résonnent et les clichés prennent vie. Leurs bouches s’animent pour se lancer dans un playback dopé à la talkbox. Les photos prononcent les paroles “don’t let me go“, littéralement “ne me laisse pas partir” en français, comme pour dire à cet homme de ne pas les supprimer. Il se ravise et commence alors à prendre une vidéo de son chien, alors que s’affiche “Plein de stockage pour plein de photos / Relax, c’est l’iPhone 15“.

Apple vante le stockage de l’iPhone 15 qui n’a rien d’exceptionnel

Une bien jolie pub pour l’iPhone 15, qui met l’accent sur le stockage du cru 2023 du smartphone. Petit hic, l’iPhone 15 de base est proposé en 128 Go. Pas vraiment de quoi se vanter et encore moins de quoi tourner une publicité entière.

Il était une époque où un tel stockage aurait permis de stocker les jeux vidéos les plus gourmands. De nos jours, rien qu’avec ses applications iOS, un utilisateur normal peut aisément remplir 64 Go de données. C’est sans parler des photos et vidéos, dont le poids peut vite grimper grâce aux superbes photos de l’iPhone 15.

Ce ne serait rien, si Apple proposait un stockage cloud digne de ce nom avec iCloud. Mais la version gratuite du service de stockage n’offre que 5 Go de données : quasiment rien. Encore une fois il faut mettre la main au porte-monnaie avec la firme à la pomme. Cette politique de stockage est d’autant plus limite que le prix de départ de l’iPhone 15 est de 969 euros.

Apple aurait pu choisir bien d’autres arguments pour promouvoir son dernier cru. Par exemple, le fait que la batterie de l’iPhone 15 dure deux fois plus longtemps que prévu, mais non, il fallait que la firme à la pomme décide de se lancer sur un terrain où ses concurrents font aussi bien ou mieux. Désolé Apple, mais 128 Go de données ce n’est pas “beaucoup de stockage pour beaucoup de photos“.