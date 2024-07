L’iPhone 15 se vend beaucoup moins bien que les anciens modèles, mais pourquoi ?

Crédit : Tom’s Guide

L’iPhone 15 est une déception pour Apple : le dernier-né de ses smartphones se vend mal. Les ventes de la dernière gamme d’iPhone font moins bien que leurs prédécesseures à leur sortie, selon les données de Consumer Intelligence Research Partners.

Le cabinet d’études a examiné les ventes d’iPhone au cours du dernier trimestre, tous modèles confondus. 9 mois depuis le début de la commercialisation de la gamme, ces chiffres mettent en lumière les performances décevantes des quatre modèles : de base, Plus, Pro et Pro Max.

L’iPhone 15 n’atteint pas les performances de ses prédécesseurs

Au cours du dernier trimestre, les quatre modèles d’iPhone 15 ont représenté 67 % des ventes totales d’iPhone. L’année dernière à la même période, l’iPhone 14 avait 79 % de parts de marché. Le déclin est particulièrement aigu pour le modèle de base : l’iPhone 15 vanilla ne représente que 19 % des ventes, contre 24 % pour son prédécesseur.

Le seul modèle qui arrive à se maintenir en proportions est l’iPhone 15 Pro Max. Le dernier modèle le plus haut de gamme détient toujours 22 % des ventes. Les modèles Pro et Plus se placent entre les deux.

Les vieux modèles d’iPhone continuent de séduire

Si l’iPhone 15 est à la peine, c’est que les anciens modèles continuent de séduire les consommateurs. Par exemple l’iPhone 14 de base représente encore 15 % des ventes, quand bien même il est maintenant âgé d’un an et en passe devenir obsolètes sur certains aspects, comme les calculs d’IA. L’année dernière à la même période, l’iPhone 13 faisait beaucoup moins bien.

À lire > Voici les meilleures protections d’écran pour iPhone 15 en 2024

Malheureusement, l’étude ne se concentre que sur la répartition des ventes. On ignore le nombre total de ventes : ces chiffres auraient permis de mettre en lumière si globalement les smartphones Apple se vendent moins bien. Car dans le fond, si l’iPhone 15 déçoit, c’est qu’il ne propose rien de radicalement différent par rapport à l’iPhone 14.

L’iPhone 16 devrait changer la donne. Le prochain smartphone de la firme à la pomme va prendre à fond le virage de l’IA timidement entamé par son prédécesseur. D’ailleurs Apple y croit : l’entreprise table sur des ventes bien supérieures à celle de l’iPhone 15 et a commandé davantage de pièces à ses sous-traitants.