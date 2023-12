iPhone 15 et iPhone 15 Plus pas chers : où les acheter au meilleur prix ?

Les smartphones les plus abordables de la gamme apportent une multitude de nouveautés par rapport aux modèles précédents. Voici où trouver les iPhone 15 et 15 Plus au meilleur prix.

Annoncés officiellement à l’occasion de la Keynote de septembre, les nouveaux iPhone sont désormais disponibles depuis le 22 septembre. Cette année, tous les modèles de la gamme d’iPhone 15 apportent de nombreuses nouveautés, aussi bien sur le plan matériel que logiciel, pour le plus grand bonheur des afficionados. De surcroît, ils sont proposés, contre toute attente, à des tarifs moins élevés que leurs prédécesseurs, les iPhone 14.

Nous allons ici nous intéresser aux versions standards de cette nouvelle série, qui profitent de belles améliorations à bien des égards. Si vous êtes intéressé par l’un des deux modèles, nous avons réuni dans ce guide les meilleures offres actuellement proposées pour ces modèles. Voici où acheter les iPhone 15 et 15 Plus moins chers.

💵 Où acheter un iPhone 15 ou 15 Plus au meilleur prix ?

L’iPhone 15 : le modèle le plus abordable

L'iPhone 15, la nouvelle référence sous iOS (128 Go) Amazon 969€

Rakuten 759.99€

RueDuCommerce 859€

Pixmania FR 934.88€

Carrefour 939€

Fnac 969€

E.Leclerc 969€

Cdiscount 969€

RED by SFR 969€

SFR 969€

Darty 969€

Boulanger 969€

Materiel.net 969€ Plus d'offres L'iPhone 15, la nouvelle référence sous iOS (256 Go) Amazon 1099€

Rakuten 959.99€

RueDuCommerce 973€

Pixmania FR 1,074.03€

Fnac 1099€

E.Leclerc 1099€

Cdiscount 1099€

RED by SFR 1099€

SFR 1099€

Darty 1099€

Carrefour 1099€

Materiel.net 1099€ Plus d'offres L'iPhone 15, la nouvelle référence sous iOS (512 Go) Amazon 1349€

RueDuCommerce 1,258.20€

Rakuten 1259€

E.Leclerc 1337€

Fnac 1349€

Cdiscount 1349€

RED by SFR 1349€

SFR 1349€

Darty 1349€

Boulanger 1349€

Carrefour 1349€

Materiel.net 1349€

Pixmania FR 1,529.63€ Plus d'offres

Le meilleur prix pour l’iPhone 15 (voir notre test ici) est en ce moment de 969 €, pour le modèle 128 Go. Il est possible d’acheter le smartphone directement sur le site d’Apple et de profiter d’une remise plus ou moins intéressante grâce au programme Apple Trade In. En faisant reprendre votre smartphone actuel, vous pouvez bénéficier de 30 € à 800 € de rabais en fonction du modèle et de l’état de ce dernier.

Il est également possible de se procurer l’iPhone 15 depuis le site d’un revendeur tiers. Actuellement c’est Rue du Commerce et Carrefour qui proposent les meilleurs offres. En effet, les prix sont respectivement de 859 et 939 euros pour la version 128 GO

L’iPhone 15 Plus : un écran plus grand et une meilleure autonomie

L'iPhone 15 Plus, le modèle standard XL avec grande autonomie (128 Go) Amazon 1119€

Rakuten 989.99€

RueDuCommerce 1,019.70€

Carrefour 1089€

Fnac 1119€

Cdiscount 1119€

RED by SFR 1119€

SFR 1119€

Darty 1119€

Materiel.net 1119€

Pixmania FR 1,216.41€ Plus d'offres L'iPhone 15 Plus, le modèle standard XL avec grande autonomie (256 Go) Amazon 1249€

RueDuCommerce 1,160.10€

Rakuten 1174€

E.Leclerc 1228€

Fnac 1249€

Cdiscount 1249€

RED by SFR 1249€

SFR 1249€

Darty 1249€

Boulanger 1249€

Carrefour 1249€

Pixmania FR 1,416.68€ Plus d'offres L'iPhone 15 Plus, le modèle standard XL avec grande autonomie (512 Go) Amazon 1499€

Rakuten 1455€

Fnac 1499€

Cdiscount 1499€

RED by SFR 1499€

SFR 1499€

Darty 1499€

Boulanger 1499€

Materiel.net 1499€

RueDuCommerce 1,626.10€

Pixmania FR 1,699.75€ Plus d'offres

L’iPhone 15 Plus est pour sa part proposé à partir de 1 119 € dans sa version 128 Go. Le constructeur californien propose également une offre de reprise plus ou moins avantageuse sur son site officiel.

Vous pouvez par ailleurs vous procurer le modèle Plus en passant par un marchand français tel que Carrefour ou Rue du Commerce qui disposent une nouvelle fois des tarifs les plus avantageux pour la version 128 Go.

🆕 Quelles sont les nouveautés des iPhone 15 et 15 Plus ?

La firme de Cupertino a gâté ces derniers modèles avec de nombreux ajouts. Si bien, que l’iPhone 15 devient un iPhone 14 Pro amélioré, et par la même occasion plus accessible. Avant d’acheter l’un de ces iPhone, il peut être utile de savoir ce qu’ils proposent en termes de nouveautés par rapport à la génération précédente, et aussi en quoi ils se différencient l’un de l’autre.

Un design amélioré et l’ajout de la Dynamic Island

Si la Dynamic Island était réservée aux modèles Pro l’année dernière, Apple a étendu cette fonctionnalité à toute sa gamme d’iPhone 15, y compris les déclinaisons standard. En plus d’être plus esthétique que l’encoche, cette barre dynamique permet de réduire toujours plus l’encombrement de l’écran, afin d’offrir une surface d’affichage plus confortable. Elle permet également d’avoir accès rapidement à de multiples informations issues de tâches exécutées en arrière-plan.

De surcroît, les iPhone 15 standards profitent d’une nouvelle conception en aluminium de qualité aérospatiale et de bords profilés, qui promettent une meilleure prise en main. Par ailleurs, le design des nouveaux smartphones est encore plus réussi avec un dos en verre teinté dans la masse. Ce qui leur confère un aspect toujours plus premium.

Un équipement photo plus performant

Le capteur principal des modèles 15 et 15 Plus passe à 48 Mpx, contre 12 Mpx sur les modèles de l’année dernière. Les déclinaisons Pro ne sont ainsi plus les seules à profiter de cet avantage. Le module principal capture désormais par défaut des clichés en 24 Mpx, contre 12,5 Mpx auparavant.

En plus de proposer une meilleure résolution d’image, ce nouveau capteur offre de meilleurs rendus lorsque la luminosité manque. En outre, l’équipement photo des modèles d’iPhone 15 classiques profitent d’un mode Portrait et Nuit améliorés.

Des performances en hausse

Les modèles standards de cette année embarquent la puce des modèles Pro de l’an dernier, à savoir l’A16 Bionic. Ce Soc, gravé en 4 nm, est plus performant d’environ 10 % par rapport à l’A15, gravé en 5 nm. De surcroît, il est plus rapide que l’A16 de l’année précédente, offre 50 % de bande passante mémoire en plus, et consomme 20 % d’énergie en moins.

Il peut compter pour ce faire sur un CPU à six cœurs et un GPU à cinq cœurs. Il est également équipé d’un nouveau Neural Engine à 16 cœurs. Ce dernier peut exécuter près de 17 000 milliards d’opérations à la seconde.

Pour ce qui est de l’écran de ces modèles, ce dernier profite d’une luminosité améliorée. Elle peut désormais monter jusqu’à 2 000 nits en extérieur, soit deux fois plus que sur le modèle précédent. Apple a également intégré une nouvelle puce UWB, qui permet de localiser plus précisément des appareils compatibles à proximité. Les nouveaux iPhone embarquent également le dernier système d’exploitation iOS 17, qui apporte son lot d’améliorations. Ce dernier est disponible depuis le 18 septembre.

Enfin, les modèles disposent de batteries aux capacités toujours plus élevées :

iPhone 15 : 3 877 mAh , contre 3 279 mAh pour l’iPhone 14 ;

, contre 3 279 mAh pour l’iPhone 14 ; iPhone 15 Plus : 4 912 mAh, contre 4 325 mAh pour l’iPhone 14 Plus.

L’arrivée du port USB-C

Apple se débarrasse du port Lightning sur ses nouveaux iPhone 15. La dernière gamme profite désormais d’une connectivité USB-C, qui permet notamment de trouver un câble compatible plus facilement, mais aussi à un prix plus accessible.

Grâce à ce nouveau standard, il est possible d’utiliser le même câble pour charger l’iPhone, le Mac, l’iPad, ainsi que les AirPods Pro de deuxième génération. Les utilisateurs peuvent également charger leurs AirPods ou leur Apple Watch directement via leur iPhone. Toutefois, l’USB-C implique quelques limitations sur les modèles classiques.

Cela n’est pas par simple plaisir qu’Apple adopte cette nouvelle connectique. En effet, le constructeur a l’obligation de se conformer à la norme de standardisation européenne d’ici fin 2024.

🤔 iPhone 15 ou 15 Plus : lequel acheter ?

Si vous cherchez le premier prix, l’iPhone 15 est le plus abordable des smartphones de la série 2023. Avec son écran de 6,1 pouces, il se destine aux utilisateurs qui souhaitent profiter d’une solution relativement compacte.

L’iPhone 15 Plus est plus cher que le modèle standard. Il se distingue en proposant une plus grosse batterie, qui promet une meilleure autonomie, à l’instar du modèle précédent, qui est actuellement le plus endurant des iPhone. De surcroît, ce modèle est plus grand avec son écran de 6,7 pouces de diagonale. Pour ce qui est du reste, les deux smartphones sont identiques à tous points de vue.

💰 Quels sont les prix des iPhone 15 et 15 Plus ?

Voici les tarifs de toutes les déclinaisons pour les modèles standards :

iPhone 15 (128 Go) : 969 € ;

; iPhone 15 (256 Go) : 1 099 € ;

; iPhone 15 (512 Go) : 1 349 € ;

; iPhone 15 Plus (128 Go) : 1 119 € ;

; iPhone 15 Plus (256 Go) : 1 249 € ;

; iPhone 15 Plus (512 Go) : 1 499 €.

