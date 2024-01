Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : performances, photo, autonomie, prix, lequel est le meilleur ?

À l’occasion de son dernier Galaxy Unpacked, Samsung a levé le voile sur les nouveaux modèles de sa gamme Galaxy S24. Parmi eux, la déclinaison Ultra est toujours le meilleur atout du fabricant. Ce dernier, qui propose de belles améliorations par rapport au S23 Ultra, constitue désormais le meilleur atout du constructeur sud-coréen face à son rival de toujours Apple, dont la figure de proue est actuellement l’iPhone 15 Pro Max.

Dans ce comparatif, nous avons passé en revue les différences entre le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max, afin de vous permettre de savoir ce qui rend chaque modèle unique. Nous nous sommes basés pour ce faire sur plusieurs critères : performances, écran, photo, autonomie, sans oublier le prix. Vous serez ainsi à même de découvrir lequel de ces smartphones répond le plus à vos besoins, si vous hésitez entre les deux.

🤳 Le design : deux écoles qui visent l’excellence

Les deux smartphones restent sur leurs acquis en reprenant globalement le design de leurs prédécesseurs. Ils proposent ainsi une esthétique caractéristique à chaque marque, qui permet de les distinguer d’un simple coup d’œil. En effet et tandis que le meilleur des iPhone 15 adopte des coins arrondis, le dernier flagship de Samsung opte quant à lui pour un format angulaire, qui se distingue d’ailleurs des Galaxy S24 et S24+ aux bords plus arrondis.

Toutefois, les deux rivaux se rejoignent sur un point, en adoptant chacun un châssis plus résistant composé de titane. Ce qui renforce leur caractère premium, en plus de les rendre plus robustes et légers. Le Galaxy S24 Ultra reste toutefois plus imposant et lourd que son adversaire :

Dimensions et poids du Galaxy S24 Ultra : 162.3 x 79.0 x 8.6 mm / 232 g ;

/ ; Dimensions et poids de l’iPhone 15 Pro Max : 159.9 x 77.7 x 8.25 mm / 221 g.

Dans le cadre de leur démarche écologique, Samsung et Apple ont également utilisé plus de matériaux recyclés pour concevoir leurs derniers appareils. Pour ce qui est de la solidité de leur écran, les constructeurs utilisent les meilleurs verres de protection du marché. D’un côté, l’iPhone 15 Pro Max profite du verre Ceramic Shield. Et de l’autre, le Galaxy S24 Ultra bénéficie du dernier verre Gorilla Glass Armor de Corning, avec lequel Samsung est en collaboration depuis longtemps. En plus de faire preuve d’une meilleure résistance aux chutes et rayures que son concurrent, ce dernier réduit drastiquement les reflets grâce à ses performances optiques ; ce qui contribue à offrir une meilleure immersion.

Par ailleurs, les deux smartphones sont tous les deux certifiés IP68, ce qui garantit leur étanchéité à l’eau et à la poussière. Toutefois, si le Galaxy S24 Ultra peut résister à des immersions jusqu’à 1,50 mètre, le modèle d’Apple peut quant à lui descendre jusqu’à 6 mètres de profondeur. À noter que la mouture de Samsung présente quant à elle l’avantage d’intégrer un stylet dans sa tranche inférieure. Ce qui peut être utile si vous souhaitez prendre des notes ou dessiner. Le bouton Action de l’iPhone 15 Pro Max permet quant à lui de paramétrer un raccourci, d’ouvrir l’appareil photo ou encore d’activer le mode concentration.

Enfin, le smartphone d’Apple est décliné en 4 coloris qui sont le noir, blanc, bleu ou gris (titane naturel), tandis que Samsung laisse le choix entre 7 déclinaisons pour son modèle : noir, gris, violet, ambre, bleu, vert et orange. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones proposent un design bien différent mais tout aussi abouti. À vous de voir celui qui vous attire le plus.

📱 L’écran : plus grand, plus lumineux et plus récent chez Samsung

Bien que le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max utilisent tous deux des écrans Samsung Display, le modèle sud-coréen profite toutefois d’une dalle plus récente. En effet, l’iPhone dispose d’une dalle M12 Super Retina XDR, qui affiche une définition FHD+ de 2790 x 1290 pixels, et justifie d’une excellente luminosité qui grimpe jusqu’à 2000 nits en plein soleil. À l’inverse, le Galaxy S24 Ultra profite d’une dalle M13 à la définition supérieure, puisque cette dernière propose du QHD+ (3120 x 1440 pixels). Elle a également l’avantage d’être plus lumineuse. En effet, Samsung annonce jusqu’à 2600 nits en plein soleil. Cet écran offre également une meilleure restitution colorimétrique, et justifie d’une plus faible consommation énergétique.

Samsung a choisi d’abandonner l’écran incurvé des précédents modèles, et d’opter pour une dalle complètement plate. Les deux constructeurs ont par ailleurs accentué le côté premium de leur flagship en réduisant la taille des bordures autour de leur écran, qui est toujours de 6,8 pouces chez Samsung et de 6,7 pouces chez Apple. Pour le reste, les deux smartphones profitent encore de la technologie LTPO, qui offre une sensation de fluidité accrue et une meilleure efficacité énergétique, en faisant varier automatiquement le taux de rafraîchissement de la dalle entre 1 et 120 Hz selon les besoins.

Par ailleurs, et tandis que l’iPhone conserve la pilule Dynamic Island des iPhone 14 Pro, qui a l’avantage de proposer des fonctionnalités utiles, le Galaxy S24 Ultra embarque quant à lui un poinçon plus discret pour la caméra frontale.

Quoi qu’il en soit, et bien que l’écran de l’iPhone 15 Pro Max soit de très bonne qualité, et compte parmi les meilleurs sur le marché, l’avantage revient ici au Galaxy S24 Ultra qui propose une dalle plus récente et de meilleure qualité.

🆚 Les caractéristiques techniques des Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max

Nous avons réuni les fiches techniques de l’iPhone 15 Pro Max et du Galaxy S24 Ultra dans le tableau suivant, afin de vous donner un rapide aperçu des caractéristiques de ces mastodontes.

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Dimensions 162.3 x 79.0 x 8.6 mm 159.9 x 77.7 x 8.25 mm Poids 232 g 221 g Écran OLED LTPO 6,8″ – QHD+ (3120 x 1440p) – 505 ppp – 1 à 120 Hz OLED LTPO 6,7″ – FHD+ (2796 x 1290p) – 460 ppp – 1 à 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 3 A17 Pro Carte graphique Adreno 750 Apple GPU Mémoire vive (RAM) 12 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5 Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / OneUI 6.1 iOS 17 Capacité de stockage 256, 512 Go ou 1 To 256, 512 Go ou 1 To Définition des appareils photo arrière 200 + 50 + 12 + 10 Mpx 48 + 12 + 12 Mpx Définition de l’appareil photo avant 12 Mpx 12 Mpx Batterie / puissance de charge 5000 mAh / 45 W 4422 mAh / 27 W Certification d’étanchéité IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 Coloris Noir, gris, violet, ambre, bleu, vert, orange Noir, blanc, bleu ou titane naturel Prix officiel 1 469 € (256 Go) ou 1 589 € (512 Go) ou 1 829 € (1 To) 1 479 € (256 Go) ou 1 729 € (512 Go) ou 1 979 € (1 To)

⚙️ Les performances : un match très serré

Pour ce qui est des performances, les deux smartphones sont aux coudes à coudes puisqu’ils utilisent chacun les meilleurs processeurs mobiles du moment, à savoir le Snadragon 8 Gen 3 gravé en 4 nm chez Samsung et l’A17 Pro gravé en 3 nm chez Apple. Les Soc proposent des performances relativement semblables, malgré la différence de gravure et de mémoire vive : 12 Go de RAM pour le Galaxy, contre 8 Go de RAM pour l’iPhone. Pour tenter de les différencier, nous sommes allés faire un tour du côté des benchmarks.

Le Galaxy S24 Ultra a obtenu un score de 2256 points au test monocœur et de 7085 points au test multicœur sur Geekbench. Sur les mêmes tests, l’iPhone 15 Pro Max obtient quant à lui 2897 points points sur un cœur et 7197 points sur tous les cœurs. Le smartphone d’Apple est donc plus performant selon Geekbench. Un résultat qui est toutefois à nuancer car le Galaxy S24 Ultra prend la tête sur le benchmark AnTuTu en récoltant un score total de 1 814 869, contre 1 546 274 pour l’iPhone. Toutefois, AnTuTu utilise un protocole de test différent pour les appareils Android et iOS, ce qui biaise en partie le diagnostic, et ne permet pas de les comparer à “armes égales”. Selon un autre benchmark (Jazz Disk Bench), le Galaxy S24 Ultra offre des vitesses de lecture et d’écriture bien plus élevées que celles de son rival.

Le Snapdragon 8 Gen 3 affiche des performances 25 % supérieures par rapport au Soc précédent. Il consomme également 25 % d’énergie en moins, notamment grâce au NPU intégré dans la puce, qui accélère les tâches qui font appel à l’intelligence artificielle, tout en sollicitant moins le CPU.

Concernant le gaming, les deux smartphones proposent aussi de très belles performances. D’un côté, l’A17 Pro d’Apple dispose de 6 cœurs de GPU et supporte l’accélération matérielle du ray tracing, lui permettant de proposer des graphismes encore plus aboutis, notamment avec des effets de lumière plus réalistes. Sur ce point, il est près de 50 % plus performant et 20 % plus rapide que son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max. Grâce à cela, l’iPhone 15 Pro Max peut faire tourner des jeux AAA, normalement réservés aux consoles. Actuellement, il est possible de jouer à des titres comme Resident Evil 4 et Resident Evil Village. D’autres jeux comme Assassin’s Creed Mirage ou encore Death Stranding ont également été annoncés et devraient être prochainement disponibles.

De l’autre, le Galaxy S24 Ultra exploite la puissance combinée du Snapdragon 8 Gen 3 et du GPU Adreno 750. Une combinaison qui lui permet de proposer une amélioration graphique de l’ordre de 30 % par rapport au modèle précédent. Elle lui permet également de profiter du ray tracing comme l’iPhone. De plus, Samsung a quasiment doublé la taille de la chambre à vapeur de son smartphone, ce qui offre une dissipation de chaleur optimale.

Par ailleurs et tandis qu’il propose actuellement les meilleurs débits 5G, avec son modem Snapdragon X70, l’iPhone 15 Pro Max a toutefois du souci à se faire, étant donné que le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un modem plus récent, le Snapdragon X75, qui devrait offrir des débits encore plus élevés. De surcroît, le smartphone d’Apple est compatible avec le Wi-Fi 6E, tandis que le dernier modèle de Samsung offre quant à lui une compatibilité avec le Wi-Fi 7, la dernière norme de connectivité sans-fil en date. Pour ce qui est du Bluetooth, même constat : le smartphone d’Apple propose la norme 5.3, tandis que le Galaxy S24 Ultra profite du Bluetooth 5.4.

Quoi qu’il en soit, et bien que le smartphone de Samsung dispose d’un modem plus récent, les deux modèles concurrents proposent globalement des performances semblables. Il est ainsi difficile de les départager. Les gamers invétérés pourraient toutefois se laisser tenter par la proposition de la marque à la pomme, qui offre une compatibilité avec des titres habituellement destinés aux consoles.

🤖 Le logiciel : une question de goût avant tout

Les systèmes d’exploitation iOS et Android proposent chacun leurs avantages et inconvénients, et sont en ce sens difficiles à départager. L’iPhone 15 Pro Max embarque nativement le logiciel iOS 17, qui propose des fonctionnalités comme iMessage, NameDrop, ou encore SharePlay. Le Galaxy S24 Ultra dispose quant à lui One UI 6.1, une surcouche basée sur Android 14, qui offre des fonctionnalités telles que DeX, Lien avec Windows, ou encore la compatibilité avec le stylet S Pen.

Les deux smartphones proposent par ailleurs des fonctionnalités assez similaires, comme c’est le cas par exemple de Samsung Health, équivalent de l’appli Santé sur l’iPhone, Samsung Pay/Wallet et Apple Pay/Wallet, ou encore Quick Share, qui facilite à l’instar d’AirDrop les transferts de fichiers depuis un autre appareil. Depuis maintenant plusieurs générations, chaque smartphone dispose également de son propre assistant vocal intelligent : Bixby chez Samsung et Siri chez Apple.

iOS 17

L’iPhone dispose pour sa part de Dynamic Island, qui permet de consulter ses activités en direct via la pilule située en haut de l’écran. Que cela soit un itinéraire dans Plans, un enregistrement via Dictaphone, une connexion AirDrop, un minuteur, une musique en lecture, une livraison Uber Eats en cours d’acheminement, etc.

Toute la gamme Galaxy S24 dispose de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Avec Galaxy AI, il est désormais possible de faire des recherches web de manière intuitive grâce à la fonction “Entourer pour chercher“. À noter qu’Apple propose également une fonctionnalité similaire avec la recherche visuelle. Ces fonctions dopées à l’IA permettent également de résumer ou traduire des contenus, mais également de traduire des conversations vocales en temps réel, ou de retoucher des photos et vidéos. Apple prépare également de son côté sa propre intelligence artificielle générative, qui sera introduite sur l’iPhone 16 avec iOS 18.

One UI 6

L’iPhone 15 Pro Max se démarque en revanche de par sa parfaite intégration avec l’écosystème d’Apple. De ce fait, il laisse beaucoup plus de possibilités aux personnes qui utilisent plusieurs produits de la marque. À l’inverse, Android se montre bien plus ouvert aux autres écosystèmes. Ce qui permet de s’équiper d’appareils d’autres marques plus accessibles, plutôt que d’être vivement encouragé à se fournir chez un seul constructeur, en l’occurrence Apple, qui n’est pas réputé pour être le plus abordable.

Par ailleurs, la firme de Cupertino offre cinq ans de support logiciel sur ses iPhone 15, contre sept ans pour les Galaxy S24, qui se calquent sur les Pixel 8 de Google. Ainsi, vous pourrez bénéficier de deux années supplémentaires de mises à jour Android et de correctifs de sécurité en optant pour le smartphone de Samsung. Ce qui n’est pas négligeable. Il reste toutefois difficile d’accorder l’avantage à l’appareil de Samsung ou Apple tant leurs prestations restent similaires. Vous pourriez tout aussi bien préférer l’une ou l’autre de ces solutions en fonction des appareils que vous possédez, des fonctionnalités présentes sur chaque OS, mais aussi de vos préférences quant au design et à l’ergonomie des deux interfaces.

📸 La photo : de belles prestations des deux côtés

Ici encore, les deux concurrents se laissent difficilement départager, puisqu’ils réalisent tous deux une superbe performance en photographie. Il faut dire que les constructeurs n’en sont plus à l’heure coup d’essai, et maîtrisent parfaitement l’exercice. Dans les deux camps, les améliorations portent donc sur des détails, qui contribuent à faire toujours plus la différence, notamment grâce à l’IA. À ce propos, force est de constater que les constructeurs ont mis les bouchées doubles du côté de la photo de nuit, avec des prises toujours plus abouties par rapport aux précédentes générations.

L’iPhone et ses trois capteurs réalisent par défaut des clichés en 24 Mpx, bien plus détaillés qu’avec le pixel-binning standard à 12,5 Mpx. Le Galaxy S24 Ultra bénéficie quant à lui d’un équipement plus polyvalent, qui compte toujours quatre capteurs. L’objectif principal est en mesure de capturer toujours plus de lumière, tandis que le téléobjectif x10 du modèle précédent disparaît, au profit d’un capteur périscopique de 50 Mpx avec un zoom optique x5. Ce dernier offre des résultats encore plus qualitatifs. Les deux smartphones comptent par ailleurs toujours sur un capteur frontal de 12 Mpx pour les selfies.

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Capteurs arrière – Grand-angle de 200 Mpx (f/1,7)

– Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

– Téléobjectif x5 de 50 Mpx (f/3,4)

– Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) – Grand-angle de 48 Mpx (f/1,8)

– Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

– Téléobjectif x5 de 12 Mpx (f/2,8) Capteur avant 12 Mpx (f/2,2) 12 Mpx (f/1,9) Enregistrement vidéo Jusqu’en 8K à 30 FPS ou en 4K à 120 FPS Jusqu’en 4K à 60 FPS

Du côté de la vidéo, le Galaxy S24 Ultra est capable de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, contrairement à son concurrent, qui se limite à de la 4K à 60 FPS. Le dernier modèle de Samsung le surpasse là aussi, puisqu’il peut filmer jusqu’à 120 images par seconde.

Quoi qu’il en soit, les deux smartphones offrent d’excellentes prestations dans le domaine de la photo. On donne toutefois l’avantage au Galaxy S24 Ultra, qui propose une plus grande polyvalence et offre de meilleures capacités en vidéo.

🔋 L’autonomie : deux marathoniens mais le sud-coréen l’emporte haut la main

Chaque année, les smartphones premium d’Apple et Samsung sont réputés pour être les plus puissants, et aussi les plus endurants sur le marché. Le smartphone de Samsung se montre cette fois-ci bien plus tenace que son rival américain. En effet, d’après notre test en lecture vidéo, le Galaxy S24 Ultra a tenu pas moins de 28h34, contre 20h43 pour l’iPhone 15 Pro Max. Rappelons toutefois que les deux smartphones ne sont pas sur un pied d’égalité, puisque l’on trouve d’un côté une batterie de 5000 mAh pour Samsung et de l’autre, un accumulateur de 4422 mAh pour Apple.

Pour ce qui est de la recharge, l’iPhone est compatible avec la charge filaire jusqu’à 27 W, ce qui lui permet de récupérer la moitié de son autonomie en 30 minutes. En revanche, il faudra patienter environ 1h45 pour qu’il retrouve toute son endurance. Concernant le flagship de Samsung, ce dernier récupère toute son autonomie en moins d’une heure avec un chargeur officiel de 45 W. Ainsi, Samsung l’emporte encore une fois, que cela soit du côté de la vitesse de charge, ou de l’autonomie brute.

💰 Le prix : l’iPhone reste plus cher que son concurrent quelle que soit la configuration

Apple a choisi de baisser le prix de son dernier modèle par rapport à la génération précédente. En effet, l’iPhone 15 Pro Max est disponible à partir de 1 479 €, soit 130 € de moins que l’année dernière. Au contraire, Samsung a gonflé de 50 € le prix de sa version la plus abordable, qui passe ainsi à 1 469 €. En revanche, les autres déclinaisons voient leur prix baisser de 10 € par rapport au modèle précédent. Rappelons toutefois que la facture peut grimper très rapidement du côté d’Apple, si vous choisissez d’opter pour une version avec plus de stockage.

Voici le prix de l’iPhone dans toutes ses configurations :

256 Go : 1 479 €

512 Go : 1 729 €

1 To : 1 979 €

À titre de comparaison, voici le prix des différentes versions du Galaxy S24 Ultra :

256 Go : 1 469 €

512 Go : 1 589 €

1 To : 1 829 €

En plus en ce moment, Samsung vous offre le double de stockage pour toute précommande effectuée avant le 30 janvier. Le modèle 512 Go vous revient donc à 1 469 €, et le modèle 1 To à 1 589 €. Vous pouvez également choisir de profiter gratuitement d’une Galaxy Watch 6.

Ainsi, si vous pouvez vous contenter d’un espace de stockage de 256 Go, le prix ne sera pas un facteur vraiment déterminant, étant donné que seulement 10 € séparent les deux modèles. Toutefois, si vous souhaitez vous tourner vers une déclinaison avec davantage de stockage, le choix sera tout de suite plus évident, si vous n’êtes pas un inconditionnel des produits Apple. Quoi qu’il en soit, le Galaxy S24 Ultra remporte cette manche en étant proposé à 140 € (512 Go) ou 150 € (1 To) de moins que l’iPhone.

🏆 Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : qui l’emporte ?

Au vu de tous ces éléments, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le grand gagnant de notre comparatif. Il se distingue notamment de l’iPhone 15 Pro Max en proposant un volet photo plus polyvalent, un prix plus abordable, ainsi qu’une meilleure autonomie. Toutefois, si vous êtes fan de l’iPhone et que vous souhaitez rester dans l’écosystème d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max se positionne comme la référence incontournable parmi les iPhone en 2024.

Quoi qu’il en soit, et bien qu’ils présentent une fiche technique très différente, les deux smartphones proposent tous deux d’excellentes prestations. Dans un cas comme dans l’autre, vous ne serez pas déçu de votre achat si vous visez l’excellence.

