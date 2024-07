iPhone 16 : une puissance homogène pour tous les modèles ? Ça se confirme

Alors que les iPhone 14 et 15 proposaient des puces différentes selon les modèles, un changement de cap pourrait se profiler pour l’iPhone 16. D’après une analyse de code, il semblerait que tous les iPhone 16 embarqueront la même puce, signant ainsi la fin des inégalités de performance entre les modèles classiques et Pro.

Apple pourrait bien changer son fusil d’épaule concernant la puissance de ses iPhone 16. Alors que les iPhone 14 et iPhone 15 proposaient des puces différentes entre les modèles classiques et Pro, il semblerait que l’iPhone 16 marque un retour à l’égalité. C’est du moins ce que suggère une récente analyse de code par le développeur Nicolás Alvarez.

Fini les inégalités de puissance : Apple doterait tous ses iPhone 16 du même processeur

En examinant les identifiants des nouveaux iPhone à venir, Alvarez a découvert cinq modèles commençant tous par les mêmes chiffres : iPhone17,1, iPhone17,2, iPhone17,3, iPhone17,4 et iPhone17,5. La famille iPhone 16 devant compter quatre modèles, le cinquième identifiant pourrait concerner un futur modèle.

C’est justement le point de départ des chiffres qui est intéressant. Traditionnellement, Apple utilise des identifiants différents pour distinguer les puces embarquées dans les modèles Pro des autres iPhone. L’an dernier par exemple, l’iPhone 15 et le 15 Plus étaient respectivement iPhone15,4 et iPhone15,5, tandis que les iPhone 15 Pro et Pro Max étaient iPhone16,1 et iPhone16,2.

Cette différence d’identifiant reflétait une distinction au niveau de la puce : les iPhone 15 Pro embarquaient la A17 Pro basée sur une gravure en 3nm, alors que les iPhone 15 et 14 Pro se contentaient de la A16 Bionic en 4nm.

iPhone 16 (concept) © 4RMD

En reprenant cette logique, le fait que tous les identifiants des iPhone 16 débutent par « 17 » laisse penser à une utilisation du même processeur pour l’ensemble de la gamme. Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par des rumeurs précédentes évoquant une puce basée sur la gravure N3E de TSMC pour tous les modèles.

Nuance à apporter toutefois : des variations mineures pourraient subsister entre la puce des iPhone 16 et 16 Plus et celle des modèles Pro. On pourrait ainsi voir apparaître un A18 pour les modèles classiques et un A18 Pro pour les Pro, ce dernier bénéficiant peut-être d’un GPU légèrement plus puissant avec davantage de coeurs.

Dans les grandes lignes cependant, il s’agirait bien du même processeur. Ce changement de stratégie d’Apple pourrait s’expliquer par la volonté de garantir un fonctionnement optimal des futures fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle embarquée, baptisée Apple Intelligence. La marque américaine avait en effet justifié la nécessité d’un iPhone 15 Pro minimum pour en profiter par des exigences de performances élevées.

Reste à attendre la confirmation officielle d’Apple lors de la présentation officielle des iPhone 16.