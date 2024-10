iPhone 16 Pro Max : les tests d’écran menés par DXOMark révèlent qu’il fait moins bien que son prédécesseur

Présenté lors de la keynote de septembre, l’iPhone 16 Pro Max ne cesse de faire parler de lui, et les spécialistes le testent sous tous les angles pour en dévoiler les forces et les faiblesses.

Après avoir étudié la caméra de l’iPhone 16 Pro Max sous toutes les coutures et lui avoir fait passer les tests du site DXOMARK, c’est au tour de l’écran du tout nouveau smartphone d’Apple (dont vous trouverez notre test ici) d’être passé au crible.

Comment s’est comporté le nouveau fleuron de la marque à la pomme, pendant les nombreux tests d’affichage de DXOMARK ? Réponse immédiate : L’écran de l’Apple iPhone 16 Pro Max a fait preuve d’une performance globale impressionnante mais…

Quelles sont les caractéristiques de l’écran de l’iPhone Pro Max ?

Cet écran Super Retina XDR mesure 6,9 pouces en diagonale. Il s’agit d’un écran OLED avec une résolution de 2 868 x 1 320 pixels à 460 ppp. Du fait des angles arrondis et du cadre, la zone d’affichage réelle est de 6,86 pouces (en diagonale toujours).

L’appareil offre des niveaux de luminosité adéquats à l’intérieur comme à l’extérieur et atteint une luminance maximale de 2 268 cd/m2 (mode haute luminosité) en plein soleil.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’écran de l’Apple iPhone 16 Pro Max est la précision des couleurs. Que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur, les couleurs sont restées fidèles à la réalité et l’option True Tone est présente, permettant d’ajuster automatiquement la balance des blancs et la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant.

Pour les vidéos, l’iPhone 16 Pro Max en intérieur offre une expérience confortable, avec un rendu exceptionnel des contenus vidéo SDR et HDR, éclatants et bien détaillés.

Mais… car il y a toujours un mais…

Le fameux True Tone reste un handicap lorsque l’utilisateur se trouve dans des conditions de faible luminosité. En effet, les contrastes sont faibles et les couleurs peu intenses, ce qui offre une expérience désagréable pour visionner des contenus sur votre smartphone.

Bien que l’expérience tactile soit toujours plaisante et fluide, elle comporte quelques désagréments mineurs (mais pour le prix du smartphone, on s’attend à mieux). La paume de la main fait réagir l’écran, ce qui peut s’avérer gênant lorsqu’on prend son téléphone à pleines mains en déplacement par exemple. Autre fait marquant détaillé dans les tests, lorsque l’utilisateur tient le téléphone d’une main et qu’il touche le bouton de contrôle de l’appareil photo, l’écran tactile ne réagit parfois plus.

Mais il est difficile de passer sous silence les nombreuses qualités et performances de l’iPhone 16 Pro Max : sa résistance matérielle, son impressionnante autonomie, son design, sa nouvelle puce A18 Pro (à 6 coeurs)…