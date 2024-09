L’iPhone 16 Pro Max a une autonomie record, dites adieu aux angoisses de batterie

L’iPhone 16 Pro Max apporte beaucoup à la table par rapport à son prédécesseur, notamment en autonomie. Grâce à une batterie plus grande et à des optimisations logicielles poussées, il est l’iPhone avec la plus grande autonomie à ce jour.

Crédit : Apple

Apple l’avait dit durant sa présentation des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : ce dernier dispose de la plus grande autonomie jamais offerte sur un iPhone. Selon la firme à la pomme, son modèle le plus premium peut tenir 33 heures d’affilée en lecture vidéo. De quoi convaincre les consommateurs de sauter le pas et d’acheter le téléphone le plus cher d’Apple lancé à ce jour ?

L’iPhone 16 Pro Max peut tenir 33 heures de lecture vidéo

Par rapport à l’iPhone 15 Pro Max sorti il y a seulement un an, c’est une amélioration de 4 heures, soit une hausse considérable de 14 %. Quant à l’iPhone 16 Pro plus petit, il offre une autonomie de 27 heures, contre 23 heures pour l’iPhone 15 Pro, soit une augmentation de 17 %.

Dans le tableau des spécifications dédié à chaque modèle, l’entreprise indique que l’iPhone 16 Pro Max peut également tenir jusqu’à 29 heures en streaming vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient écouter de la musique non-stop pendant quatre jours, le nouveau smartphone peut tenir 105 heures de lecture audio sans fléchir.

À lire > iPhone 16 : le port USB reste bloqué à la version 2.0 du standard

Il est remarquable qu’en une seule génération, Apple ait réussi à introduire une telle différence d’autonomie de la batterie. La firme indique avoir atteint ce résultat grâce à des batteries plus grandes et mieux optimisées, ainsi qu’à la nouvelle puce A18 Pro du téléphone. Surtout, les optimisations logicielles apportées par iOS 18 jouent un grand rôle.

On pourra toutefois reprocher au modèle très premium sa charge encore lente par rapport aux vitesses proposées par la concurrence. Alors que Realme dévoilait cet été une impressionnante charge 320W capable de remplir un téléphone en quelques minutes, l’iPhone 16 Pro Max est toujours limité à 25 W. Même Samsung propose maintenant des vitesses plus rapides.

Outre cette autonomie supérieure, les deux téléphones premium offrent des écrans plus grands que jamais, le bouton Camera Control, et un nouveau capteur photo ultra-large de 48 mégapixels. Les iPhone 16 seront disponibles à la précommande ce vendredi et seront lancés une semaine après, le 20 septembre.