La résistance de l’iPhone 16 Pro Max mise à l’épreuve pendant un test de chute

À peine sortie, la gamme iPhone 16, tant attendue, a déjà été testée dans tous les sens, notamment au niveau de sa caméra. Certains utilisateurs ont même eu des problèmes avec l’écran de leur iPhone 16 Pro.

Cependant, l’iPhone 16 et ses déclinaisons (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max) restent le fleuron de la gamme proposée par Apple, avec notamment la toute nouvelle puce A18 (et A18 Pro).

Outre cette puissance inhérente, la question qui se pose souvent avec un nouvel appareil est celle de sa solidité. Si les iPhone 16 sont certifiés IP 68 contre les poussières et l’eau, qu’en est-il de la résistance du boîtier ?

Apple a utilisé une nouvelle technologie pour protéger ses écrans : le Ceramic Shield, développée en partenariat avec Corning (qui est à l’origine du fameux Gorilla Glass). De quoi s’attendre à de bons résultats en cas de chute ?

Test de résistance de l’iPhone 16 Pro Max : allez-vous faire subir la même chose au vôtre ?

Ce test a été réalisé par une compagnie d’assurance américaine nommée AllState, qui dispose d’une machine spéciale qui fait tomber chaque smartphone testé d’une hauteur de près de 2 m sur une surface de type béton.

Résultat du test sur l’iPhone Pro Max ? Un écran ultra fissuré, presque explosé. L’affichage a tenu quelques instants puis l’écran s’est éteint. De plus, le verre autour de la caméra a aussi été craqué.

Les tests réalisés après la chute indiquent qu’il semble que l’appareil soit toujours opérationnel et que seul l’écran ait besoin d’être changé.

Étonnamment malgré tout cela, l’iPhone 16 Pro Max s’en sort mieux que son équivalent de la gamme précédente (l’iPhone 15 Pro Max) qui, après le même test, avait complètement cessé de fonctionner.

Pour la petite histoire, cela fait plus de douze ans qu’aucun iPhone ne survit au test. Notez cependant que ces tests ne sont qu’indicatifs, chaque smartphone qui tombe, tombe de manière différente et l’effet sera donc différent.

Il est à noter que AllState, en parallèle de ses contrats d’assurance, vend des protections pour smartphone, son intérêt dans ce genre de test est donc tout trouvé. Cependant, il reste conseillé de protéger vos appareils, quelle que soit leur marque, afin d’éviter les catastrophes en cas de chute accidentelle.