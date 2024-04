iPhone 16 : voici à quoi ressembleront les quatre nouveaux smartphones d’Apple

iPhone 16 (concept de Upinthezone)

Des images publiées récemment sur les réseaux sociaux par Sonny Dixon donnent un aperçu détaillé de la future gamme iPhone 16. Ces nouveaux rendus permettent d’observer l’évolution du design, notamment l’arrivée d’un bouton Capture inédit.

Voici à quoi ressemblera le design de l’iPhone 16

La modification esthétique la plus notable concerne l’apparition d’un double module caméra arrière à orientation verticale sur les iPhone 16 et 16 Plus. Ce dernier pourrait permettre l’enregistrement de vidéos spatiales compatibles avec le casque Apple Vision Pro et d’autres casques de réalité virtuelle. Côté spécifications, on peut s’attendre à un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx, la caméra frontale conservant quant à elle sa définition de 12 Mpx.

Jusqu’à présent réservé aux modèles haut de gamme, le bouton Action semble désormais équiper l’ensemble de la série iPhone 16. Situé sur la tranche droite du téléphone, en dessous du bouton de verrouillage, ce nouveau bouton Capture intrigue. Décrit comme un bouton physique, il disposerait également d’une surface capacitive prenant en charge des gestes pour le zoom.

Les images confirment une augmentation de la taille d’écran pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. L’iPhone 16 devrait ainsi proposer une dalle de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max atteindrait les 6,9 pouces. Ce dernier se positionnerait ainsi comme un géant face à des concurrents tels que le Galaxy S24 Ultra et le OnePlus 12.

D’un point de vue matériel, l’évolution semble relativement mesurée par rapport à la génération précédente. Le véritable changement pourrait provenir de l’intelligence artificielle embarquée, censée permettre à Apple de rattraper son retard sur des constructeurs comme Samsung. Cette IA devrait être alimentée par la puce A18, dont les benchmarks divulgués ne semblent toutefois pas révolutionnaires.

Si aucune confirmation officielle n’a encore été faite par Apple, ces fuites concordantes nous donnent une vision précise de l’apparence que pourraient revêtir les prochains iPhone 16. La présentation officielle est attendue pour septembre 2024.