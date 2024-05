iPhone pliable : son écran pourrait se réparer tout seul, Samsung peut trembler

Et si l’iPhone pliable était une véritable révolution ? Samsung peut trembler : Apple a déposé un brevet qui présente une technologie permettant à un écran de se réparer soi-même, sans intervention extérieure.

© image générée par ChatGPT

Apple a déposé un brevet pour une technologie permettant à l’écran d’un iPhone pliable de se réparer seul

La réparation de l’écran interviendrait grâce à une source de chaleur ou un courant électrique, sans intervention extérieure

La technologie se destine également aux iPhone traditionnels, PC et autres montres connectées

Si plusieurs constructeurs comme Samsung et ses gammes Galaxy Z Fold et Z Flip se sont lancés sur le marché des smartphones pliables, Apple prend son temps. Mais selon un nouveau brevet, la firme de Cupertino travaille activement sur son iPhone pliable. L’entreprise californienne préparerait un écran… auto-cicatrisant.

À lire > Apple pourrait lancer un iPad pliable en plus d’un iPhone pliable

Un iPhone pliable à l’écran doté d’une auto-guérison ?

Un écran pliable capable de se réparer soi-même lorsqu’il est rayé ou bosselé, c’est l’idée d’Apple. Son brevet Electronic Devices with Flexible Display Cover Layers (numéro 11991901) décrit un système permettant à la dalle d’auto-cicatriser. Pour ce faire, la firme de Cupertino a pensé à un écran avec plusieurs parties.

L’une des parties se compose de deux écrans rigides et d’une section flexible qui les relie. L’élément auto-cicatrisant pourrait être infusé à ce niveau, soit sur l’ensemble de la zone d’affichage, soit sur la zone flexible uniquement. Si Apple opte pour la première option, l’auto-réparation serait plus complète mais aussi plus coûteuse.

Malheureusement, Apple ne donne pas beaucoup de détails techniques sur le fonctionnalité de cette auto-guérison pour l’iPhone pliable dont la date de sortie serait très éloignée. Cependant, le brevet évoque notamment une “couche d’élastomère”. Il s’agit d’un matériau extensible capable de reprendre sa forme initiale.

Une réparation possible sans intervention extérieure

Le brevet indique également que cette auto-guérison interviendrait seule en étant “initiée ou accélérée par la chaleur, la lumière, un courant électrique ou un autre type de stimulus externe”. L’écran pourrait donc se doter de conducteurs transparents pour former une “couche chauffante” permettant la réparation sans intervention d’un réparateur.

Bien évidemment, l’existence de ce brevet ne signifie pas qu’une telle technologie arrivera sur le marché mais on le sait, Apple est perfectionniste. À noter que cette auto-guérison ne se limiterait pas à l’iPhone pliable et pourrait être appliquée aux PC, aux montres connectées et autres produits. Même les écrans traditionnels comme ceux des iPhone actuels.