L’iPhone SE 4 pourrait abandonner son format compact et connaître une augmentation de prix

iPhone SE 4 concept © Concept Central

La gamme d’iPhone SE d’Apple, prisée pour son positionnement tarifaire attractif, pourrait connaître une évolution significative avec son prochain modèle. Selon des indiscrétions récentes, l’iPhone SE 4 pourrait rompre avec la tradition sur deux points majeurs : son design et son prix.

iPhone SE 4 : vers un abandon du format compact et une hausse de prix ?

Ainsi, Apple envisagerait de délaisser le design hérité de l’iPhone 8, toujours d’actualité sur l’iPhone SE (2022), au profit d’une esthétique plus moderne. On peut imaginer un emprunt à la ligne actuelle à bords droits sur la face avant, tout en conservant l’appareil photo unique à l’arrière caractéristique des anciens modèles.

Ce changement de design acterait la disparition du bouton d’accueil Touch ID, remplacé par la technologie de reconnaissance faciale Face ID présente sur les iPhone haut de gamme. Plus important encore, il signerait la fin de la dernière option pour les amateurs de smartphones compacts dans le catalogue Apple. L’iPhone SE 4 devrait en effet embarquer un grand écran OLED de 6,1 pouces, abandonnant ainsi son format miniature apprécié.

Autre information susceptible de déplaire aux adeptes de la gamme SE : une augmentation de prix est évoquée. Les rumeurs mentionnent une hausse de 10 % par rapport à l’iPhone SE (2022) actuellement affiché à 429 dollars (environ 400 euros). Cela porterait le tarif du futur iPhone SE 4 autour de 469 dollars (environ 430 euros). Apple viserait toutefois à maintenir le prix sous la barre des 500 dollars (environ 460 euros).

Si la hausse de prix se confirme, cela traduirait une évolution stratégique d’Apple. La marque à la pomme croquée viserait désormais à proposer un iPhone plus performant et moderne au sein de sa gamme abordable, quitte à sacrifier le format compact et à rogner légèrement sur l’attrait principal de la ligne SE.

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir si cette augmentation de prix s’appliquera également en dehors des États-Unis et notamment en France. La sortie de l’iPhone SE 4 est attendue pour le printemps 2025.