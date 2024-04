IPTV : ces hackers commentent les matchs de foot qu’ils piratent sans aucun scrupule

© DR

Plutôt que cumuler les abonnements pour regarder les matchs de football, de nombreux fans de ballon rond font le choix risquer de se tourner vers l’IPTV illégal. Les ayants droit tentent tant bien que mal de stopper leur activité avec de plus en plus de réussite, poussant les clients à opter pour un IPTV légal.

Les autorités brésiliennes sont même parvenues à neutraliser 80 % des boîtiers pirates pendant un match de foot. Pas de quoi faire peur à ce groupe de hackers qui, en plus de pirater des rencontres de football, vont jusqu’à les commenter eux-mêmes.

En juin 2022, la Premier League annonçait la suspension de son contrat de diffusion avec Match TV en Russie jusqu’à la fin du conflit en Ukraine. Pour continuer à regarder les matchs du championnat anglais, certains téléspectateurs passent donc par l’IPTV illégal et les sites pirates. Suite à l’arrêt de la diffusion de la Premier League en Russie, la plateforme SportsCast a décidé de reprendre le flambeau.

En plus de retransmettre la NBA, le tennis et la Formule 1, le site propose maintenant les matchs de football anglais. Grâce à son équipe de 50 personnes, SportsCast se permet même de commenter les matchs et de proposer des analyses tactiques et des graphiques comme un véritable diffuseur.

Les commentateurs travaillent depuis leur domicile avec OBS Studio et un micro à 50 $. Ils peuvent gagner entre 30 et 45 $ par match. Anton Kuzmichev, directeur de SportsCast, déclare au média russe Vedomosti (relayé par TorrentFreak) qu’il ne viole aucune loi en diffusant les matchs de Premier League comme il n’y a aucun ayant droit sur le territoire.

Est-ce que SportsCast arrêtera de diffuser les matchs de Premier League lorsqu’un diffusera achètera les droits du championnat ? Certainement, mais la plateforme devra alors faire une croix sur les dizaines de milliers de téléspectateurs qui se connectent pour suivre les rencontres et la course au titre entre Manchester City, Arsenal et Liverpool, équipes les plus brillantes du championnat ces dernières saisons.