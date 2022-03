ISS : un astronaute de la NASA établit un nouveau record dans l’espace

À bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz MS-19, Vande Hei et les cosmonautes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov se sont désamarrés de la Station spatiale internationale à 3h 21 mercredi. Ils ont touché le sol après un atterrissage assisté par parachute dans la steppe du Kazakhstan à 7h 28 (heure de l’Est).

Mark Vende Hei – Crédit : NASA

Après 355 jours dans l’espace, l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei a atterri en toute sécurité au Kazakhstan mercredi à bord d’un vaisseau spatial russe. Vande Hei détient désormais le record du plus long vol spatial effectué par un astronaute américain, devançant de 15 jours le précédent détenteur du record, Scott Kelly, qui est resté 340 jours dans l’espace. Chez les femmes, c’est Christina Koch qui détient le record, avec 328 jours passés dans l’espace.

Le commandant russe sortant de l’expédition 66, Anton Shkaplerov, a donné la clé du laboratoire à l’astronaute de la NASA Thomas Marshburn mardi lors de la traditionnelle cérémonie de passation de commandement, marquée par des accolades et des poignées de main, sans aucun signe de la discorde qui menace les relations américano-russes sur Terre. Les astronautes en ont d’ailleurs profité pour rappeler qu’ils formaient une famille dans l’espace, et que les tensions sur Terre à cause de la guerre en Ukraine ne devaient pas affecter leur mission. A leur arrivée dans l’ISS il y a quelques jours, une autre équipe de cosmonautes portaient d’ailleurs une tenue jaune et bleue, aux couleurs du drapeau de l’Ukraine.

Le séjour de l’astronaute américain avait été prolongé

Vande Hei se trouvait sur l’ISS depuis avril 2021, date à laquelle il avait décollé du Kazakhstan à bord d’une autre fusée Soyouz. À l’origine, il ne devait rester à bord que six mois, soit la durée standard de séjour de la plupart des astronautes sur l’ISS.

Cependant, en septembre, la NASA a annoncé que le séjour de Vande Hei avait été prolongé pour mieux accueillir quelques touristes en visite et une équipe de tournage russe que la Russie a envoyée à l’ISS à la fin de l’année dernière. L’équipe avait profité de ce voyage pour tourner quelques scènes d’un film intitulé « Challenge ». Grâce à cette prolongation, Vande Hei détient désormais le record du plus long séjour continu d’un Américain dans l’espace.