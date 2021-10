Tournage en cours à bord de l’ISS

Une petite équipe de tournage russe vient d’arriver à bord de l’ISS. Ceux-ci sont là pour une douzaine de jours afin tourner quelques scènes d’un film, intitulé « Challenge ». Et c’est une première.

En début de semaine, un vaisseau spatial Soyouz a été lancé vers la Station spatiale internationale avec trois personnes à bord. Mais deux d’entre elles ne sont pas cosmonautes. Il s’agit de l’actrice russe Yulia Peresild et du producteur du film en question, Klim Shipenko. Le duo restera à bord pour 12 jours, le temps de filmer certaines scènes en impesanteur. Le cosmonaute qui les accompagne, Anton Shkaplerov, participera d’ailleurs au tournage.

Yulia Peresild – Crédit : Tweeter

Le film raconte l’histoire d’un chirurgien, joué par Peresild, qui doit opérer un cosmonaute directement dans l’espace, son état de santé empêchant son retour sur Terre. Il est à noter que le cosmodrome de Baïkonour est devenu temporairement un plateau de tournage, le lancement réel ayant été filmé. Celui-ci fera partie intégrante du long-métrage russe.

L’amarrage du Soyouz à l’ISS a cependant rencontré des problèmes. En cause, une mauvaise communication. Cette défaillance a conduit Shkaplerov à prendre le contrôle manuel du vaisseau spatial pour terminer l’amarrage. Cet événement a ajouté environ 10 minutes au temps prévu pour l’amarrage. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un module russe frôle l’accident.

Tournage à bord de l’ISS : une première mondiale

Si de vrais astronautes ont déjà participé au tournage de documentaires sur l’ISS, « Challenge » est le premier à être tourné dans l’espace avec de vrais acteurs. Ce film est aussi une belle occasion pour promouvoir l’agence spatiale russe Rocosmos. Le journaliste russe Vitaly Egorov a ainsi indiqué que celle-ci n’avait pas caché son intention de tourner un film dans l’espace. Il déclare ainsi : » ce projet fait la promotion de notre programme spatial et montre qu’il est moderne […] et que nous pouvons trouver des idées intéressantes « .

Le trio rejoint ainsi Thomas Pesquet de l’ESA, les astronautes de la NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough et Megan McArthur, Aki Hoshide de l’Agence japonaise et les cosmonautes de Roscosmos Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrov. L’équipe de tournage reviendra sur terre le 16 octobre.

Source : universetoday