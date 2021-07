The Witcher : Geralt n’apparaîtra pas torse nu dans sa baignoire dans la saison 2

N’en déplaise aux fans d’Henry Cavill : Geralt n’affichera pas sa plastique impeccable dans la prochaine saison de The Witcher.

Si The Witcher connaît le succès grâce à la qualité de son arc narratif, les « prouesses physiques » de Cavill y sont aussi pour beaucoup. En effet, le comédien n’a pas hésité à faire tomber le haut dans de nombreuses scènes, affichant fièrement ses muscles saillants. Tout le monde garde encore en mémoire les scènes langoureuses de Geralt dans son bain, exhibant ses pectoraux. Mais le comédien vient d’en décevoir plus d’un(e) ! Finies les exhibitions gratuites dans la prochaine saison.

The Witcher : Geralt ne se baignera plus ! – Crédit : Netflix

Interrogé sur ce sujet « brûlant », Cavill vient de doucher l’espoir des ses fans d’admirer une nouvelle fois son corps parfaitement sculpté. Si cela n’empêchera pas la série de renouer avec le succès, il faut bien avouer que la déception se fait ressentir dans les rangs des fans du programme !

The Witcher : Cavill ne jouera plus de son physique dans la saison 2

« Geralt ne prendra plus de bain. Il préfère désormais se doucher. Mais ne soyez pas déçus : il y aura quand même beaucoup de chair masculine à voir à l’écran » ironise ainsi le comédien. Les fans avaient pourtant tant d’espoirs ! En effet, en bonne adaptation du jeu vidéo source, la nouvelle saison aurait du reproduire une nouvelle scène de bain de Wild Hunt. On y voit Geralt en train de se baigner dans une large cuve, les jambes en l’air, dans une position plus que suggestive. Mais visiblement Cavill n’a pas voulu se prêter au jeu cette fois.

La saison 1 avait mis en scène Geralt par deux fois dans son bain. On a ainsi pu le voir une première fois avec Jaskier puis une seconde avec la belle Yennefer. Il faudra donc se contenter désormais de ces deux apparitions. Mais la prochaine mouture promet déjà de belles compensations. En effet, de nombreuses scènes charnelles seront au programme. Et les codes de la série seront respectés, avec des scènes de combats épiques et des dialogues parfaitement ciselés.

Fort de son succès mondial, The Witcher promet un retour en trombe. L’équipe créative travaille également sur un spin-off ultra attendu, qui devrait se dévoiler d’ici 2023. Alors même si Cavill remet sa chemise, nul doute que nous aurons bien d’autres surprises dans les mois à venir !

Source : Screenrant