Jason Momoa se blesse sur le tournage d’Aquaman 2, Instagram se perfectionne, un classement des épreuves de Squid Game, c’est le récap’

Jason Momoa s’est blessé à plusieurs reprises sur le tournage d’Aquaman 2, les utilisateurs d’Instagram pourront enfin publier des photos et vidéos depuis leur ordinateur, un classement des épreuves de Squid Game par niveau de dangerosité, c’est le récap’ de la semaine.

Aquaman 2 : un tournage particulièrement éprouvant

Lors d’une émission d’Ellen DeGeneres, Jason Momoa s’est confié sur l’expérience intense et éprouvante qu’a été le tournage d’Aquaman 2. Sur le ton de l’humour, l’acteur a raconté ses mésaventures et expliqué avoir enchaîné une hernie, une côte cassée ou encore une blessure aux yeux. « Pas facile d’être un héros vieillissant de 42 ans » plaisante l’acteur. Le deuxième opus de la franchise Aquaman sortira sur les écrans en 2022, pour le plus grand plaisir des fans.

Lire > Aquaman 2 : Jason Momoa blessé sur le tournage du film

Aquaman 2 : un tournage éprouvant pour Momoa – Crédit : Warner Bros Pictures

Instagram : publiez enfin vos photos et vidéos depuis votre ordinateur

Cela fait bien longtemps que les utilisateurs attendaient d’Instagram que la plateforme permette de publier des photos et vidéos depuis un ordinateur, et cette nouvelle fonctionnalité est sur le point de voir le jour. À la fin de la semaine, il n’y aura donc plus besoin de passer par l’application téléphonique. Pour rivaliser avec TikTok, Instagram prévoit d’étendre ses options de collaboration et Reels bénéficiera de certaines fonctionnalités musicales. Rendez-vous dans notre actu pour connaître les étapes à suivre pour publier vos clichés depuis votre Mac ou votre PC.

Lire > Instagram : Vous pourrez enfin bientôt poster depuis votre ordinateur !

Instagram enfin disponible sur votre bureau – Crédits : cloudlynx/Pixabay

Un classement des épreuves les plus dangereuses de Squid Game

Bien que toutes mortelles, les épreuves de Squid peuvent être classées selon leur dangerosité : le défi du Bonbon dalgona se classe en sixième position, puis vient le jeu de notre enfance version mortelle d’1, 2, 3 Soleil et le duel à mort. L’épreuve de la corde est redoutable puisqu’elle repose sur un travail d’équipe, et les Tremplins de verre, jeu uniquement lié à la chance pousse les joueurs à s’entretuer ou à en sacrifier d’autres. Enfin, le jeu des billes est en tête de notre classement, un jeu innocent en apparence mais particulièrement pervers puisque les gagnants peuvent jouer un rôle malgré eux dans la mort d’une personne qui leur est proche.

Lire > Squid Game : faciles ou difficiles, notre classement des épreuves