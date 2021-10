Squid Game : les épreuves classées selon leur mortalité

Squid Game est un jeu mortel mais certaines épreuves sont plus mortelles que d’autres. Voici les jeux classés selon leur dangerosité.

Les épreuves de Squid Game classés par mortalité – Crédit : Netflix

Squid Game, c’est un succès mondial pour une série acclamée par les spectateurs. Cumulant des millions de spectateurs en un mois, une saison 2 se prépare alors que le créateur de cette production Netflix a dévoilé son analyse du final. Il faut dire que personne ne s’attendait à une telle percée, même le géant du streaming n’avait pu l’anticiper. Dans Squid Game, la série à 900 millions de dollars, 456 joueurs participent à un jeu lugubre malgré eux. Des joueurs financièrement en difficulté et la promesse d’un énorme cash prize financier. De quoi changer complètement de vie mais avec des traumatismes. Car les personnes doivent passer des épreuves dangereuses pour leur vie. Retour sur ces jeux du moins au plus mortel.

6/ Le bonbon dalgona

Un bonbon au sucre fragile – Crédit : Netflix

Ce défi est peut-être le moins stressant mais la vie des participants est en jeu. Les joueurs doivent découper une forme dans des bonbons dalgona alors que certains sont plus faciles que d’autres. Le sucre est fragile et la moindre cassure signifie la mort même si des techniques existent (comme l’utilisation discrète d’un briquet pour le faire fondre). Cette épreuve ne permet pas de s’entraider ou de saboter les autres. Chacun pour soi. Et si d’autres épreuves sont conçues pour tuer un nombre déterminé de personnes, ce n’est pas le cas ici.

5/ 1, 2, 3 soleil (Red Light, Green Light)

Une statut capable de tuer instantanément – Crédit : Netflix

Ce jeu est le premier du Squid Game et l’un des plus effrayant. Cette épreuve repose sur le principe de 1, 2, 3 soleil de notre enfance. Sauf qu’un robot analyse les joueurs et qu’en cas de mouvement, c’est la mort instantané avec un tir d’arme à feu ultra précis. Cette scène entraîne un chaos complet avec l’impossibilité de revenir en arrière. Tout le monde a accepté les règles du Squid Game même si ces dernières restent floues.

4/ Le combat final

Un combat final tendu – Crédit : Netflix

L’épreuve finale de Squid Game sur Netflix repose sur un concept pour le moins horrible. Les finalistes doivent se battre lors d’un duel à mort. Il n’y a pas de belle victoire possible, la compétition prend le dessus pour nourrir un système injuste. Et les spectateurs savent très bien que Seong Gi-hun et Cho Sang-woo vont en découdre.

3/ L’épreuve de la corde

Un travail d’équipe – Crédit : Netflix

Ce jeu est redoutable puisqu’en équipe. Un mauvais élément peut donc entraîner votre mort et le Squid Game scinde en deux le nombre de participants. Cette compétition est d’autant plus redoutable puisque reposant sur la force au premier abord. Par défaut, on imagine que les hommes en pleine santé vont cartonner… Et la série surprend à ce niveau. Sans oublier la mort horrible avec une chute de plusieurs mètres. Les perdants se vident de leur sang au sol sous le regard des gagnants.

2/ Les tremplins de verre

Les tremplins de verre repose sur le hasard – Crédit : Netflix

L’une des épreuves les plus dangereuses puisqu’elle repose uniquement sur la chance. Présenté comme un travail d’équipe, ces tremplins de verre poussent les joueurs à s’entretuer, en sacrifier d’autres. Deux chemins se présentent à chaque fois et l’une des dalles, trop fragile, cède pour entraîner une chute mortelle. Il n’y a aucun moyen de savoir quel tremplin est le bon. Une preuve que le Squid Game n’est pas juste et orienté pour commettre un carnage.

1/ Les billes

Un jeu extrêmement cruel – Crédit : Netflix

Un jeu innocent en apparence mais pourtant tellement cruel. Les joueurs doivent être par duo pour jouer aux billes et logiquement, certains choisissent une personne de confiance. Sauf qu’il s’agit d’un duel et que le perdant meurt d’une balle dans la tête. Les gagnants ayant fait équipe avec des participants qu’ils apprécient doivent vivre avec la culpabilité d’avoir joué un rôle dans leur mort.

Source : CBR