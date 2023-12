Kindle Scribe : la liseuse premium est à -25% chez Amazon

Si vous avez choisi d’opter pour la liseuse premium d’Amazon, c’est le moment de sauter sur ce bon plan. En effet, actuellement la Kindle Scribe bénéficie d’une belle réduction de 24 %, ce qui permet de faire chuter son prix à 279,99 € au lieu de 369,99 €. Voici plus bas, toutes les informations pour ne pas passer à côté de cette belle affaire.

La liseuse Kindle Scribe bénéficie d’un bon plan chez Amazon

La liseuse est un outil pratique qui permet d’éviter de s’encombrer de plusieurs livres lors de ses vacances par exemple ou tout simplement faire de la place sur les étagères. Si vous voulez tester ou tout simplement changer votre liseuse actuelle, voici une belle offre à ne pas rater. Pour cela, voici plus bas toutes les informations à connaître avant de passer à l’étape du paiement.

La liseuse Scribe propose des atouts supplémentaires par rapport à la liseuse de base d’Amazon. Elle propose tout d’abord un écran plus grand et donc plus confortable pour la lecture avec en plus des bordures plus fines pour un design plus soigné. A savoir également qu’elle n’est pas une simple liseuse puisque grâce à son stylet elle peut se transformer en carnet de note soit un avantage non négligeable qui lui permet de se démarquer par rapport à ses concurrentes.

Cette première liseuse équipée d’un stylet va certainement répondre à toutes vos attentes et ainsi cocher toutes vos cases. Toutefois, si vous avez un budget moins important, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures liseuses, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape du paiement.