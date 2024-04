French Days Amazon 2024 : les meilleurs bons plans

Depuis quelques années, Amazon aussi participe aux French Days. Pour l’occasion, le e-marchand propose des offres alléchantes sur une multitude de produits. Afin de vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les promos les plus intéressantes, et les avons réuni sur cette page !

Les French Days de printemps viennent de débuter. Du 30 avril (minuit) au 7 mai (23h59), Amazon pratique des promos exceptionnelles sur des milliers de produits, toutes catégories confondues. Mais comme vous vous en doutez, nous allons nous concentrer sur les offres de l’univers high-tech.

Afin de vous permettre de trouver la bonne affaire, nous avons réuni ici les meilleurs bons plans disponibles en cette occasion. Amazon n’a clairement pas lésiné sur les offres. En plus, le marchand se montre on ne peut plus généreux en vous faisant profiter de 10 € de réduction immédiate dès 50 € d’achats, avec le code promo FD10. Découvrez sans plus attendre notre sélection des offres les plus intéressantes, et gardez en tête que les meilleures partiront en premier. Alors n’attendez pas trop si vous souhaitez faire un maximum d’économies !

🔥 Le top des offres Amazon pour les French Days 2024

Apple iPhone 15 Pro (128 Go) à 1 037 €

La version Pro du dernier iPhone en date profite actuellement d’une belle ristourne. En effet, l’iPhone 15 Pro avec 128 Go voit son prix passer à 1 037 €, au lieu de 1 229 €, ce qui représente une baisse de près de 200 €. Les autres capacités sont également en promo, mais le modèle 128 Go bénéficie de la remise la plus intéressante.

Si vous cherchez à profiter des performances du meilleur des iPhone, dans un gabarit plus compact, ce modèle est le compromis idéal. L’iPhone 15 Pro affiche un écran de 6,1 pouces d’excellente facture. Il s’agit d’une dalle OLED à la luminosité impressionnante, et dotée de la technologie LTPO, ce qui lui permet de faire varier son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz en fonction des besoins.

Avec son corps en titane, son verre de protection Ceramic Shield, et sa certification IP68 qui lui permet de résister à des immersions allant jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, le téléphone est un exemple en matière de robustesse. Le modèle Pro, qui est désormais passé à l’USB-C comme le reste de la gamme, est un monstre de puissance. En plus de lui permettre de disposer d’une efficacité énergétique à toutes épreuves, la puce A17 Pro offre des performances inédites en matière de jeux, qui permettent d’obtenir des rendus on ne peut plus immersifs. La partie photo n’est pas non plus en reste, puisque le smartphone profite d’un équipement polyvalent composé d’une triple caméra arrière avec un module principal de 48 Mpx.

Acheter l’iPhone 15 Pro (128 Go) sur Amazon

PC portable Samsung Galaxy Book3 – i5 – 512 Go SSD – 8 Go RAM à 539 €

Vous cherchez un ordinateur portable à la fois compact, design et polyvalent ? Le Samsung Galaxy Book3 bénéficie actuellement d’une remise intéressante sur Amazon. En effet, son prix passe à 549 €, au lieu de 813,87 €. En plus de cela, vous avez droit à 10 € de réduction supplémentaire en appliquant le code promotionnel FD10. Ce qui vous fait profiter d’un rabais d’environ 274 €.

Ce PC affiche un design élégant avec une finition anthracite. Il se veut également fin et léger, et se laisse transporter facilement avec son poids de seulement 1,6 kg. Le modèle est par ailleurs équipé d’un écran LCD FHD anti-reflets de 15,6 pouces de diagonale. Côté performances, il ne faut pas s’attendre à ce que ce modèle fasse tourner de gros jeux ou des applications gourmandes, puisqu’il est destiné avant tout à un usage bureautique. Il est équipé pour ce faire d’un processeur Intel Core i5-1235U avec 8 Go de RAM DDR4, d’une puce Intel Iris Xe Graphic et de 512 Go de stockage SSD. Le modèle est par ailleurs livré avec Windows 11.

Acheter le Samsung Galaxy Book3 sur Amazon

Casque gaming SteelSeries Arctis Nova Pro à 189,99 €

Habituellement proposé à 279,99 €, le casque SteelSeries Arctis Nova Pro bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 80 € sur Amazon. En plus, le code promo FD10 enlève encore 10 € sur le total, ce qui fait passer ainsi son prix à 189,99 €.

Il s’agit de l’un des meilleurs casques audio dédiés au gaming. En effet, il est certifié Hi-RES Audio, et garantit en ce sens une restitution sonore haute fidélité. Vous profitez par ailleurs d’un son spatial à 360°, ce qui vous permet de vous immerger pleinement dans vos jeux et d’entendre le moindre bruit environnant. Vous avez par ailleurs la possibilité de personnaliser votre expérience d’écoute grâce au logiciel Sonar. D’autre part, le micro ClearCast Gen 2 supprime les bruits de fond et vous garantit des communications on ne peut plus limpides.

Le casque est compatible Xbox Series, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch grâce au GameDac Gen 2 qui vous permet de passer d’un système à l’autre facilement, et d’ajuster le volume sonore en fonction de vos préférences. Concrètement, tout a été pensé pour la performance et le confort, afin de vous mettre dans les conditions idéales pour enchaîner les victoires sur vos jeux compétitifs préférés.