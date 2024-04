Cette liseuse Kindle Paperwhite pratique et performante est à bas prix chez Amazon

Vous avez enfin décidé de franchir le cap et de passer au format liseuse pour remplacer ou compléter votre façon de lire ? Si c’est le cas, cette offre chez Amazon va vous permettre de faire quelques économies puis la Kindle Paperwhite d’une capacité de 16 Go est actuellement à 119,99 € au lieu de 159,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La liseuse Kindle Paperwhite est désormais plus accessible chez Amazon

Pour obtenir cette liseuse à moins de 120 €, il va falloir faire vite car à ce tarif les stocks vont certainement très vite partir. Pour vous aider à vous décider, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques de cette liseuse Kindle Paperwhite.

Cette liseuse Kindle Paperwhite 16 Go avec publicités possède un écran de 6,8 pouces avec un éclairage intégré et une résolution de 300 ppp avec la possibilité de régler l’intensité de la police puisque 16 niveaux de gris sont disponibles. Ce format possède donc de nombreux avantages comme par exemple le fait de pouvoir emporter partout avec vous vos livres les plus encombrants. Sachez en plus que vous pourrez la prendre même lorsque vous êtes à côté de la piscine ou à la place car l’indice d’étanchéité IPX8 la protège de l’eau et d’un environnement hostile.

Concernant l’autonomie, vous pourrez compter sur une utilisation durant 10 semaines sans l’activation de la connexion sans fil. Pour la recharge, il faudra compter sur deux heures de branchement pour reprendre votre lecture. Concernant l’utilisation de la lisseuse, elle prend en compte les formats Kindle format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, HTML, JPEG, GIG, PNG, GIF, DOC, DOCS.

Toutefois, si ce modèle ne vous convient pas prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures liseuses électroniques, ainsi vous trouverez le modèle qui vous correspond.