Kingdom Hearts : la franchise débarque sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store

La franchise Kingdom Hearts de Square Enix arrive pour la toute première fois de son histoire sur PC, et plus particulièrement sur l’Epic Games Store qui a obtenu l’exclusivité. Les jeux seront disponibles dès le 31 mars 2021 sur la plateforme.

Capture d’écran de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) – Crédit : Square Enix

L’arrivée de Kingdom Hearts sur PC est une excellente nouvelle pour les joueurs qui n’ont pas eu l’occasion de tester la célèbre franchise de Square Enix sur consoles. Pour la toute première fois, les joueurs PC vont pouvoir se plonger dans l’univers de Disney mêlé à celui de Final Fantasy. En effet, les jeux de la franchise sont sortis sur de nombreuses plateformes depuis le premier Kingdom Hearts en 2002 sur la PS2, mais le PC a toujours été laissé de côté, jusqu’à présent.

La franchise Kingdom Hearts débarque le 31 mars 2021 en exclusivité sur l’Epic Games Store

Les quatre jeux et compilations vous donneront accès au catalogue entier de la franchise, à l’exception des jeux mobiles évidemment. À partir du 31 mars prochain, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) et Kingdom Hearts Melody of Memory seront disponibles en exclusivité sur l’Epic Games Store. Ils ne profiteront donc pas d’une sortie sur la plateforme Steam comme ce fut le cas pour Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft qui a évité la plateforme de Valve pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Comme Square Enix l’a annoncé avec un trailer partagé sur YouTube, la sortie de Kingdom Hearts sur PC est l’occasion de retrouver « Sora, Donald, Dingo, de nouveaux personnages Disney et d’autres que vous connaissez dans quatre jeux dans lesquels ils s’unissent pour combattre une force maléfique qui menace leurs amis et leurs précieux mondes Disney ». Ces mondes comprennent par exemple ceux de Toy Story, du Roi Lion, de la Reine des Neiges, de Monstres et Compagnie ou encore d’Aladin.

Enfin, les jeux de la franchise de Square Enix sont d’ores et déjà disponibles en précommande. Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX est vendu au prix de 49,99 $ tandis que les trois autres jeux sont affichés à 59,99 $. D’ailleurs, en plus de la sortie PC, une série Kingdom Hearts serait également en développement chez Disney+.

