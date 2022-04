La bande annonce de John Wick : chapter 4 en avant-première

Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski sont montés sur la scène du Lionsgate au CinemaCon 2022 pour révéler le premier aperçu vidéo de John Wick 4, le prochain chapitre de la franchise. Reeves a été accueilli par des applaudissements vigoureux et des chants scandant « you’re the man ! ».

John Wick 4 , première affiche exposée à Las Vegas – Crédits : LionsGate

À en croire les premières réactions à cette mise en bouche, la suite tendrait vers de nouveaux niveaux d’intensité en terme d’action. Cette bande-annonce de John Wick 4 diffusée au CinemaCon 2022 aurait eu l’effet escompté.

La Saga John Wick évolue

Dans le premier opus, on découvre un John Wick bien obligé de reprendre son ancienne carrière de tueur après que son animal de compagnie soit tué par des malfrats. Tout commence donc avec une simple histoire de vengeance personnelle. Mais au fur et à mesure que la série progresse avec ses suites, John Wick : Chapitre 2 et John Wick 3 : Parabellum, les choses se compliquent beaucoup plus pour notre protagoniste.

Suite aux événements de Parabellum, Wick se sépare de l’organisation criminelle « High Table », et se fait passer pour mort. Ce quatrième opus semble commencer exactement ou le troisième film, sorti en 2019, se conclut.

Ainsi, les premières images de la bande annonce dévoileraient John Wick retournant à l’entraînement. Et ce, juste après s’être remis des blessures qui ont failli lui coûter la vie à la fin du film précédent. Il se réfugie chez le personnage joué par Laurence Fishburne, mais refait bientôt surface en France.

Dans le dialogue, Fishburner demande « Es-tu prêt, John ? », juste avant que la vidéo ne promette qu’ « un nouveau jour se lève, avec de nouvelles idées, de nouvelles règles ». Puis, Wick déclare : « Je vais tous les tuer ». Finalement, on entend : « Je veux trouver la paix », auquel un personnage mystérieux répond : « Le seul endroit où ce chemin mène, c’est la mort ».

Et le point culminant, celui dont tout le monde parle, serait Keanu Reeves tuant plusieurs ennemis à l’aide de nunchakus. On a hâte, au moins de pouvoir voir cette bande-annonce à notre tour. Car John Wick 4 n’arrive dans les salles que le 24 mars 2023.

Source : Deadline