Tesla licencie plus de 14 000 employés après une baisse des ventes inquiétante

© Envato

Quelques semaines seulement après avoir annoncé une baisse des ventes, Tesla prend des décisions radicales pour rassurer les investisseurs. Le constructeur de voitures électrique va licencier 10% de sa main d’oeuvre dans le monde entier indiquent les journalistes d’Electrek, qui ont pu consulter le mail interne annonçant la nouvelle.

Ce sont plus de 14 000 employés qui vont ainsi être mis à la porte, si l’on s’en réfère aux 140 473 salariés que l’entreprise déclarait dernièrement. Il n’est pas encore clair quelles seront les divisions les plus touchées par cette réduction de la voilure chez Tesla.

Tesla met en œuvre un plan de licenciements sans précédent

La décision était attendue. Fin février, les employés de Tesla anticipaient une vague de licenciements sans précédent et le moral était au plus bas. Les managers de la firme aux Etats-Unis devaient évaluer l’importance du travail de leurs subordonnés. Cette évaluation était étrangement binaire, autrement dit les cadres devaient indiquer si leurs collaborateurs étaient vitaux au fonctionnement de leur équipe ou non.

Le mail communiqué aux salariés est signé de la main d’Elon Musk. “Il n’y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire, affirme le milliardaire. Cela nous permettra d’être allégés, innovants et affamés pour le prochain cycle de la phase de croissance“. Se débarrasser des employés superflus pour réduire les coûts, voilà tout l’enjeu pour Tesla.

Car dernièrement la guerre des prix dans le secteur de la voiture électrique a lourdement impacté le constructeur automobile. Avec les baisses de prix à répétition pour faire face à la concurrence du chinois BYD, Tesla a réduit ses marges comme peau de chagrin sur chaque exemplaire de Model écoulé.

À lire > Tesla : piégée dans sa voiture sous 46 degrés, elle filme son cauchemar sur TikTok

Tesla rate ses objectifs de livraisons et abandonne la Model 2

Malgré ses baisses de prix, Tesla déclarait cette semaine avoir raté ses objectifs de ventes. Cette annonce arrive avant même la publication de ses résultats trimestriels le 23 avril. La situation exposée dans le rapport devrait montrer un ralentissement des ventes en janvier, attribué par l’entreprise à des problèmes de fabrication sur sa prochaine génération de véhicules.

Il s’agirait là de la Tesla Model 2 abordable à 25 000 dollars, désormais abandonnée. L’entreprise préférerait se concentrer maintenant sur le développement d’un robotaxi.

Cet été, Tesla était accusé par certains employés de nourrir une culture de travail toxique. D’actuels salariés du constructeur automobile (sous couvert de l’anonymat) ainsi que d’anciens ingénieurs affirmaient que la direction imposait des rythmes infernaux, qui avaient poussé plusieurs employés jusqu’à l’évanouissement et au burnout. A priori, les licenciements ne devraient pas ralentir les cadences pour les employés restants.