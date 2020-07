La Chine lance avec succès son rover Tianwen-1 sur Mars

Conçu pour étudier la géologie de la planète rouge, le rover de 240 kg est équipé de six instruments, dont une station météorologique, un détecteur de champ magnétique et un radar qui peut percer le sol, ainsi que de deux caméras. La sonde travaillera de concert avec le rover et l’atterrisseur et transportera deux caméras, un radar et un spectromètre géologique.

Crédit : Pablo de León‎ / Wikipédia

Le Tianwen-1 chinois arrivera à destination sept mois après son lancement. La sonde restera en orbite autour de Mars tandis que le rover et l’atterrisseur tenteront de se poser sur la planète rouge.

Les scientifiques de la deuxième économie mondiale espèrent cartographier la structure géologique de Mars, étudier les caractéristiques de son sol et de sa distribution en eau et en glace, étudier la composition des matériaux de surface et comprendre plus largement l’environnement de la planète.

Tianwen-1 est en fait la deuxième mission en direction de Mars cet été. Les Émirats arabes unis ont également lancé leur première mission interplanétaire le 19 juillet, en envoyant sur Mars un orbiteur appelé Hope qui étudiera le climat de la planète. La prochaine mission est celle de la NASA, qui devrait lancer son nouveau rover et un petit hélicoptère le 30 juillet. Appelé Persévérance, le rover est conçu pour rechercher des signes de vie passée sur Mars, ainsi que pour déterrer des échantillons de terre martienne qui pourraient un jour revenir sur Terre pour y être étudiés.

Les États-Unis dominent pour l’instant la colonisation de Mars

Seuls les États-Unis ont réussi à faire atterrir sur Mars des engins spatiaux robotisés capables d’explorer la surface. En fait, aucun autre pays n’a réussi à faire atterrir quoi que ce soit sur Mars. L’Europe a essayé à deux reprises de faire atterrir des engins spatiaux sur Mars, mais sans succès. Le vaisseau soviétique Mars 3 s’est posé en 1971 et a communiqué pendant environ 20 secondes avant de s’éteindre inopinément. Si l’atterrissage de la Chine est réussi, elle aura réalisé un exploit que seule la NASA a réussi.

Source : XinhuaChinese