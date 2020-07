La climatisation de la Bugatti Chiron est si puissante qu’elle peut rafraîchir un appartement

Un ingénieur du constructeur automobile français a révélé que les dispositifs de climatisation des Chiron et Divo sont suffisamment puissantes pour maintenir un appartement entier au frais pendant les mois les plus chauds de l’année.

Il s’avère que les énormes moteurs W16 de Bugatti sont loin d’être la seule technologie de haute performance dans ses voitures. En effet, l’ingénieur Julia Lemke affirme que les systèmes de climatisation qu’elle a développés pour sa société sont capables de refroidir un appartement européen de taille moyenne.

Crédit : Bugatti

La société a créé un système de contrôle sophistiqué, avec un volet d’air dynamique supplémentaire et une soufflerie optimisée, qui garantit que l’air continue à entrer dans l’habitacle même à très haute vitesse.

Le modèle dispose également d’environ 9,5 mètres de conduites d’air conditionné et peut comprimer environ 3 kg de refroidissement, d’une pression d’environ 2 bars à 30 bars par minute. Au total, Bugatti affirme que le Chiron est équipé d’un système de climatisation suffisamment puissant pour refroidir un appartement de 80 mètres carrés.

L’objectif de Lemke est de développer un système qui atteint rapidement la température souhaitée, la maintient et fonctionne sans bruit de fond, afin que le conducteur puisse se concentrer sur la route. Comme presque tous les autres éléments de ses véhicules, les systèmes de refroidissement de la marque sont conçus dans un but précis.

Le confort même à plus de 200 km/h

Le flux d’air change au fur et à mesure que la voiture accélère, surtout après avoir dépassé les 100 km/h. Le système doit donc pouvoir en tenir compte pour que le refroidissement reste cohérent.

De plus, chacun des véhicules de la société possède un pare-brise plus plat que la normale (21,5 degrés d’inclinaison par rapport aux 30 degrés habituels) qui absorbe davantage de chaleur solaire, et ce avant même que vous ne preniez en compte des options telles que le toit en verre Sky View.

Enfin, le moteur de la voiture et d’autres équipements peuvent devenir très chauds lorsque vous posez le pied sur le plancher, de sorte que le système doit être très sollicité pour maintenir un niveau de température acceptable partout, y compris dans l’habitacle. Le système de climatisation haute performance surmonte ces difficultés et assure le confort dans l’habitacle quelle que soit la température extérieure.

Source : bugatti