La Switch 2 aussi puissante que le Steam Deck, Netflix impose la pub à certains abonnés : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actus les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait l’entrée en service des radars thermiques, l’échec du film Borderlands devant la critique, et l’explosion d’une Tesla Model S qui a embrasé une maison en se chargeant illégalement. Ce vendredi, c’est Nintendo Switch 2, Netflix, et Galaxy S24. Bonne lecture !

Pas d’amélioration pour l’appareil photo des Galaxy S24 dans le patch d’août 2024

Samsung Galaxy S24 Plus © Tom’s Guide

Les propriétaires de Samsung Galaxy S24 attendaient avec impatience une mise à jour majeure axée sur l’appareil photo pour améliorer les performances d’imagerie de leur smartphone haut de gamme. Malheureusement, le nouveau firmware qui se déploie actuellement pour le fleuron 2024 de Samsung ne contient que peu de changements, hormis le patch de sécurité d’août 2024. Les notes de version et la taille relativement modeste du fichier (467,93 Mo) indiquent l’absence de modifications majeures. Le célèbre leaker Ice Universe a même annoncé sur X que la mise à jour One UI 6.1.1 pour la série Galaxy S24 aurait potentiellement été retardée.

Netflix prévient ses clients de l’arrêt de l’offre Essentiel

DR

La rentrée de septembre 2024 s’annonce mouvementée pour de nombreux abonnés de Netflix en France. Le géant du streaming a en effet décidé de supprimer son offre Essentiel, poussant les usagers vers un choix difficile : accepter des publicités ou payer plus cher. Jusqu’à peu, l’offre Essentiel de Netflix était le choix privilégié pour ceux qui voulaient profiter de la plateforme à un prix abordable. Avec un coût mensuel raisonnable (10,99 €), elle offrait un accès sans publicité, bien que limité à une résolution de 720p sur un seul écran à la fois.

La Nintendo Switch 2 serait limitée par son système d’exploitation

DR

La Nintendo Switch 2 devrait afficher des performances similaires à celle du Steam Deck au vu de sa fiche technique. Ce serait notamment grâce à un GPU avec davantage de mémoire vive. Il y aurait cependant plusieurs bémols. Tout d’abord côté hardware, son CPU aurait des performances inférieures dans les tâches monocœur. Cela pourrait avoir un impact sur les performances de la Switch 2 dans certains scénarios. Mais ce serait surtout côté software que la console pourrait pécher. En effet, les fabricants de consoles implémentent généralement des systèmes de sécurité et de chiffrage. Ces dispositifs pourraient impacter négativement les performances de la console.