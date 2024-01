La première microSD de 2 To au monde arrive, et son prix pourrait vous étonner

AGI dévoile la première carte microSD de 2 To au monde. En plus de sa capacité de stockage inédite, elle offre des performances impressionnantes que les amateurs de gaming et de photo devraient apprécier.

TL;DR AGI dévoile la première carte microSD de 2 To de l’histoire

La carte Supreme Pro TF138 supporte la 4K et le HDR

Elle peut atteindre une vitesse de lecture/écriture de 170/160 Mo/s

Son prix abordable de 229 $ devrait contribuer à son succès

Les cartes microSD sont aussi utiles pour un smartphone que pour un appareil photo ou une console comme la Nintendo Switch. Il existe une telle offre sur le marché qu’il n’est pas forcément évident de savoir vers laquelle se tourner.

Heureusement, notre guide des meilleures cartes microSD disponibles en 2024 est là pour ça, mais il faut déjà définir quels sont les critères les plus importants pour vous. Les consommateurs qui font de l’espace de stockage disponible le paramètre le plus important devrait craquer pour la toute première carte microSD de 2 To au monde dévoilée par Agile Gear International (AGI).

La première carte microSD de 2 To présentée par AGI

Le constructeur AGI vient de lancer la Supreme Pro TF138 microSD V30 / A2, la première carte microSD de 2 To au monde. Au-delà de cette capacité de stockage record, elle peut atteindre une vitesse de lecture/écriture de 170/160 Mo/s.

« Il s’agit de données de test internes et les vitesses réelles peuvent varier en fonction de l’environnement et de l’équipement, et doivent être utilisées avec un lecteur de carte dédié », précise toute fois AGI sur son site officiel. En effet, il faut posséder le lecteur de carte propriétaire CR138 vendu séparément pour atteindre ce seuil.

La technologie A2 V30 supporte la 4K et le HDR, ce qui devrait plaire aux amateurs de gaming et à ceux qui veulent capturer des vidéos impressionnantes. Notez qu’il existe aussi une version de 1 To de la Supreme Pro TF138. La petite carte de 25g est commercialisée au prix de 229 $ (hors frais de livraison). Pour le moment, aucun revendeur français ne propose la Supreme Pro TF138 sur sa plateforme.

Rappelons que le constructeur Micron a, lui aussi, franchi la barre des 1 To de stockage avec sa carte MTSD1T5ANC8MS-1WT de 1,5 To. Toutefois, il faut débourser plus de 500 € pour se procurer le petit objet. AGI signe donc un très joli coup avec sa carte microSD de 2 To. Dans les prochains mois, d’autres acteurs du marché devrait tenter de faire de l’ombre à la firme taïwanaise dans la course à l’espace de stockage toujours plus important.