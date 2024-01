Soldes d’hiver 2024 : SSD, cartes graphiques, accessoires, les meilleurs bons plans hardware PC

Que vous cherchiez à booster les performances de votre PC avec de la mémoire vive, du stockage SSD, ou une carte graphique, les soldes d’hiver 2024 sont l’occasion idéale pour profiter de grosses promos sur le hardware. Vous pourrez également mettre la main sur des accessoires à prix sacrifié, si vous cherchez une souris, un écran ou un clavier gamer. En définitive, tout pour augmenter vos chances de remporter la partie sur vos jeux préférés.

Les meilleures offres hardware pendant les soldes d’hiver 2024 : SSD, écrans, cartes graphiques, accessoires, etc.

Carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT à 588,23 €

Vous cherchez à booster les performances graphiques de votre PC, afin de le transformer en bête pour le gaming ? Pendant les soldes, Cdiscount propose justement une superbe offre sur cette carte graphique qui passe à 588,23 €, au lieu de 708,51 €

La carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT dispose de 16 Go GDDR6 de mémoire vive dédiés, et est en mesure de faire tourner la plupart des jeux sans compromis avec une résolution de 1440p, et au dessus des 60 FPS. La carte est équipée de de deux ports HDMI, ainsi que de deux ports DisplayPort.

SSD interne Samsung 990 Pro 2 To à 179,99 €

Vous cherchez à étendre le stockage de votre machine ? Ce SSD interne est actuellement en promo pendant les soldes d’hiver. En effet, Amazon le propose à 179,99 €, au lieu de 274,99 € ; soit près de 100 € d’économies. À la fois rapide et fiable, le Samsung 990 Pro offre un espace de stockage de 2 To. Grâce à son interface PCle 4.0, ce SSD NVMe M.2 avec dissipateur thermique intégré atteint jusqu’à 7 450 Mo/s en vitesse de lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. Il conviendra parfaitement à votre PC ou votre PS5.

Ecran PC Samsung Odyssey G9 à 1 199 €

À l’occasion des soldes d’hiver, la Fnac vous fait économiser 400 € sur cet écran PC gaming haut de gamme. En effet, ce modèle est proposé à 1 199 €, au lieu de 1 599 €. Le Samsung Odyssey G9 affiche une diagonale impressionnante de 49 pouces, soit 124,46 cm. Ce gigantesque écran incurvé pour PC est idéal si vous souhaitez profiter d’une immersion optimale dans vos jeux, ou d’un espace de travail plus confortable, et synonyme de productivité.

Il affiche une définition DQHD et profite d’une qualité d’image saisissante grâce à l’OLED, combiné au processeur Neo Quantum qui utilise l’IA pour optimiser le rendu de chaque scène et la rendre on ne peut plus réaliste. Les contrastes sont également améliorés grâce à la technologie HDR True Black 400. Le G9 offre un temps de réponse quasiment instantané, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et une compatibilité avec le FreeSync Premium Pro, qui vous permettent de profiter d’une fluidité optimale en jeu.

