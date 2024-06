La prochaine Xbox serait 100 % numérique, la fin des consoles s’annonce

L’industrie du jeu vidéo est en pleine mutation, et l’une des tendances les plus fortes est l’abandon progressif des supports physiques au profit du numérique. Selon Mat Piscatella, analyste réputé du secteur, cette tendance pourrait bien s’accélérer avec la prochaine génération de consoles Xbox, qui pourrait être 100 % digitale.

Xbox : le chantre du tout numérique ?

Microsoft semble être le fer de lance de cette transition vers le numérique. La firme a récemment officialisé la Xbox Series X Digital Edition, une version de sa console phare sans lecteur de disque. Plus qu’un simple changement de format, c’est un véritable signal envoyé aux joueurs : l’avenir est au numérique.

L’analyste de l’industrie Mat Piscatella va plus loin et prédit la fin des jeux physiques Xbox d’ici la prochaine génération, une affirmation déjà faite par d’autres experts de l’industrie. Il anticipe même que Sony et Nintendo suivront le même chemin, avec un retard d’une et deux générations respectivement. On pense, par exemple, à Tomb Raider 1-3 Remastered Collection, Alan Wake 2 et Hellblade 2, qui ne sont pas sortis en éditions physiques.

Folks should probably just get used to this (no physical Xbox versions) across the market sooner rather than later. https://t.co/jKaxTteB36 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) June 23, 2024

Passage aux consoles 100 % numériques : une fausse bonne idée ?

Le passage au tout numérique dans l’industrie du jeu vidéo suscite des réactions contrastées : si certains y voient une évolution vers plus de praticité et d’accessibilité, d’autres s’inquiètent des conséquences négatives sur la conservation des jeux et l’accessibilité pour tous.

Certes, le numérique offre un confort indéniable : fini les piles de disques qui s’entassent, les jeux sont désormais accessibles instantanément depuis votre console (ou votre PC). Le 100 % numérique ouvre les portes à une bibliothèque de jeux virtuels immenses aussi, entre plateformes de téléchargement et services par abonnement comme le Xbox Game Pass qui proposent des catalogues gigantesques, souvent à des prix attractifs. Sans parler de leur disponibilité immédiate…

Xbox Game Pass © Xbox / Tom’s Guide

Mais le passage au tout numérique n’est pas exempt de contraintes. La première concerne la dépendance à internet puisque l’accès à vos jeux devient tributaire d’une connexion internet stable et performante, ce qui peut poser problème dans les zones où la couverture est défaillante ou de mauvaise qualité.

Autre inquiétude majeure, la préservation des jeux. Les achats numériques ne sont pas garantis contre les fermetures de plateformes ou les changements de politique des éditeurs. Vous risquez ainsi de ne plus avoir accès à des jeux que vous avez achetés, sans possibilité de les récupérer ou de les revendre, comme The Crew, récemment supprimé des bibliothèques.

Enfin, le coût potentiel des jeux numériques ne doit pas être négligé. Si les prix peuvent être attractifs sur le long terme, les nouveautés sont souvent vendues plus cher en version numérique qu’en version physique, surtout à leur sortie.