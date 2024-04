The Crew : Ubisoft supprime le jeu de votre bibliothèque, les joueurs sont furieux

Les joueurs de The Crew sur PC sont en émoi. Le jeu de course en ligne d’Ubisoft a disparu de leur bibliothèque Ubisoft Connect, et l’accès au jeu semble définitivement perdu. Cette situation soulève des questions sur la pérennité des achats vidéoludiques dématérialisés.

Rappelons que les serveurs du jeu ont été fermés fin mars 2024, et qu'il était déjà impossible d'y jouer hors ligne.

Cette nouvelle étape fâche une partie de la communauté. En effet, même si le jeu n’est plus jouable en ligne, certains joueurs considèrent qu’ils devraient pouvoir y accéder, ne serait-ce que par nostalgie. De plus, beaucoup n’ont reçu aucun avertissement d’Ubisoft concernant la suppression du jeu de leur bibliothèque.

Ubisoft : The Crew retiré des comptes clients, colère des joueurs

L’argument principal des joueurs mécontents est simple : ils ont acheté un produit, et celui-ci devrait leur appartenir virtuellement. Or, Ubisoft semble avoir retiré ce produit sans préavis. Cette situation rappelle le débat sur l’achat de produits numériques et la propriété effective de ces derniers. Contrairement à un achat physique, on n’achète pas véritablement le jeu, mais plutôt un droit d’accès. Lorsque ce droit est retiré, on se retrouve sans rien.

Un élément étrange vient ajouter de l’huile au feu. Un utilisateur de Reddit a obtenu un remboursement pour The Crew sur le Playstation Store, neuf ans après son achat. C’est un cas rarissime car il est habituellement très difficile d’obtenir un remboursement sur le Playstation Store. Si cela peut être une piste pour certains joueurs Playstation, cela ne résout pas le problème de la disparition pure et simple du jeu de la bibliothèque.

La disparition de The Crew n’est malheureusement pas un cas isolé. En 2022, Ubisoft a fermé les serveurs de plusieurs jeux Assassin’s Creed, rendant impossible le mode multijoueur. Mais les jeux n’avaient pas été retirés des bibliothèques des joueurs.

Cette affaire soulève clairement des questions sur la pérennité des achats vidéoludiques dématérialisés. On peut comprendre la frustration des joueurs qui se retrouvent sans accès à un jeu qu’ils ont légitimement acheté. Il reste à voir quelle sera la position officielle d’Ubisoft face à la grogne des joueurs, alors que l’entreprise pense que les joueurs ne veulent plus posséder leur jeux.