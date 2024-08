La PS5 Pro serait bien plus puissante, avec 2 To de stockage et un fonctionnement très silencieux

Les rumeurs s’intensifient autour de la PS5 Pro. Avec 2 To de stockage et un fonctionnement plus silencieux et froid, cette nouvelle version promet d’élever l’expérience de jeu à un niveau inédit. Mais ces améliorations seront-elles au rendez-vous ?

© Sony

Les rumeurs autour de la PS5 Pro se précisent, et les dernières informations disponibles ont de quoi piquer la curiosité. Selon des sources fiables, cette nouvelle version de la célèbre console de Sony pourrait offrir des améliorations significatives par rapport au modèle actuel, avec notamment un stockage interne de 2 To et une meilleure gestion du bruit et de la chaleur.

PS5 Pro : plus de puissance, moins de bruit ?

Lors d’un récent épisode du podcast Broken Silicon du 27 août 2024, l’insider Moore’s Law is Dead a révélé avoir eu accès à un kit de développement de la PS5 Pro. Ce kit, selon lui, serait équipé de 2 To de stockage interne, un bond en avant qui permettrait aux utilisateurs de stocker une plus grande quantité de jeux sans se soucier constamment de l’espace disponible. Cette capacité de stockage répondrait aussi à une tendance observée chez Microsoft, qui prévoit de lancer une Xbox Series X avec 2 To de stockage plus tard cette année.

Moore’s Law is Dead a également noté que ce kit de développement utilise le même connecteur d’alimentation que la PS5 standard. Un détail qui laisse entendre que la consommation énergétique de la PS5 Pro resterait similaire à celle du modèle actuel, tout en offrant de meilleures performances. Plus frappant encore, il affirme que cette nouvelle console pourrait être beaucoup plus silencieuse et mieux refroidie que la PS5 originale, un point souvent critiqué par les joueurs.

À lire : PlayStation 5 Pro : un Ray Tracing jusqu’à 4 fois plus performant grâce à ces technologies

Ces informations, bien que non confirmées par Sony, dessinent un avenir prometteur pour la PS5 Pro. Si ces caractéristiques se retrouvent dans le modèle final, cette console pourrait offrir une expérience de jeu nettement améliorée, avec un confort d’utilisation accru grâce à un fonctionnement plus discret et une gestion thermique optimisée.

Mais restons prudents : la PS5 Pro n’a pas encore été officiellement annoncée, et ces détails restent à l’état de rumeurs. Il se murmure qu’elle ne sortirait qu’en 2025 et, les joueurs devront encore patienter pour voir si ces promesses se réalisent. Mais l’attente pourrait en valoir la peine.