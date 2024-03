La PS5 Pro deux fois plus puissante que la PS5 avec un ray tracing d’exception ?

La PS5 Pro pourrait être deux fois plus rapide que la PS5. Elle offrirait également un ray-tracing de bien meilleure qualité que la console actuelle de Sony ainsi qu’une technologie d’upscaling développée en interne par le constructeur japonais.

La PS5 offre de plus en plus de jeux exploitant pleinement sa puissance, comme Final Fantasy 7 Rebirth ou Marvel’s Spider-Man 2. Malgré cette belle démonstration de force, la PS5 Pro fait parler d’elle depuis plusieurs mois.

Sony n’a toujours pas officialisé l’arrivée d’une version plus puissante de sa console vendue à plus de 50 millions d’exemplaires, mais les insiders se chargent de livrer de nombreux détails la concernant. L’un deux annonce que la PS5 Pro serait deux fois plus puissante que la PS5.

La PS5 Pro serait deux fois plus rapide que la PS5

Et si la PS5 Pro marquait finalement une vraie rupture avec la génération de consoles précédente ? Selon l’insider Moore Law is Dead, connu pour évoquer régulièrement la machine, dévoile qu’elle serait 45 % plus rapide que la PS5 actuelle selon un document interne.

Une performance que la PS5 Pro pourrait atteindre grâce à son GPU de 67 TFLOPS en 16-bit floating point. Rappelons que la PS5 dispose d’une puissance de « seulement » 10,28 téraflops, ce qui marquerait donc un progrès considérablement entre les deux consoles.

Selon lui, elle offrirait également un ray tracing d’une qualité deux à trois supérieure à la console parue en novembre 2020 et même jusqu’à quatre fois dans certains cas. Moore Law is Dead ajoute que le document confirme une nouvelle fois que la PS5 Pro embarquera le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une nouvelle technologie de mise à l’échelle de Sony inspirée du DLSS de Nvidia.

Bien évidemment, il convient de prendre les propos de Moore Law is Dead avec des pincettes, même si le YouTuber semble plutôt sûr de lui. Il serait tout de même assez étonnant de voir un tel gap de puissance entre la PS5 Pro, qui pourrait sortir en fin d’année et la PS5, paru quatre ans plus tôt.

Habituellement, Sony commercialise bien une console de milieu de génération plus puissante, mais jamais une version largement plus perfectionnée comme cela se dessine pour la PS5 Pro. Quoi qu’il en soit, la communauté apprécierait très certainement de pouvoir profiter de ses jeux dans des conditions aussi bonnes, en 120 FPS et en 4K.

Rappelons que la PS6 se trouve aussi au coeur de multiples rumeurs. Sony, qui chercherait encore le design idéal pour la console, penserait à y intégrer des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.