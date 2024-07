PlayStation 5 Pro : un Ray Tracing jusqu’à 4 fois plus performant grâce à ces technologies

Sony prépare une surprise de taille avec la PlayStation 5 Pro. Des documents divulgués révèlent que la console pourrait offrir un ray tracing quatre fois plus performant grâce à l’architecture RDNA 4 d’AMD, promettant ainsi d’apporter une plus-value vis-à-vis de la PS5 standard.

© Sony

La PlayStation 5 Pro fait déjà parler d’elle avant même son lancement officiel, prévu d’ici la fin de l’année. Selon des documents récemment divulgués, cette nouvelle version de la console promet d’offrir une performance en ray tracing jusqu’à quatre fois supérieure à celle du modèle de base.

Une PS5 Pro qui mettrait le paquet sur le Ray Tracing

Les experts de Digital Foundry ont analysé ces fuites lors de leur dernier podcast et ont mis en lumière des améliorations clés de ce ray tracing qui devraient théoriquement propulser la PlayStation 5 Pro vis-à-vis de sa petite soeur.

Parmi ces innovations, le moteur d’intersection double Ray Tracing et l’optimisation de l’empreinte BVH retiennent particulièrement l’attention. Le moteur d’intersection Double Ray Tracing de RDNA 4, par exemple, maximise l’utilisation des unités de texture pour booster le ray tracing, ce qui rend ce processus coûteux plus efficace et fluide.

Quant à l’empreinte BVH, elle vise à réduire l’utilisation de la mémoire, un domaine où NVIDIA a jusqu’à présent excellé. Mais cette avancée promet de mettre AMD et la PlayStation 5 Pro à niveau, offrant ainsi des performances de ray tracing qui pourraient bien changer la donne.

N’en reste qu’il y a quand même un bémol. Les fuites n’ont pas fourni de détails sur les changements matériels spécifiques, en particulier concernant l’accélération du ray traversal, un élément essentiel du ray tracing. Actuellement, NVIDIA et Intel ont des solutions matérielles spécifiques pour gérer ce processus complexe. Un brevet de Sony a suggéré l’existence d’une unité dédiée, mais celle-ci reste mystérieuse, et n’apparaît pas dans les récentes informations.

Concrètement, l’absence de cette technologie pourrait poser problème pour le path tracing, une technique de rendu ultra-réaliste que l’on avait vu notamment dans Alan Wake 2 et qui reste ambitieuse pour la console. Alors que des titres anciens comme Quake 2 RTX pourraient tourner sans problème, les jeux modernes utilisant Unreal Engine 5 resteraient hors d’atteinte.

Attendue d’ici cet automne, la PlayStation 5 Pro devra également garantir une compatibilité avec le modèle de base, limitant ainsi l’utilisation de ses nouvelles capacités. Les développeurs devront jongler entre l’ancienne et la nouvelle génération, ce qui pourrait restreindre l’exploitation complète du potentiel technologique de la console.