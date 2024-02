La PS6 serait la plus puissante console de sa génération, Sony a mis le paquet

Est-ce que la PS6 sera la plus puissante console de sa génération à sa sortie face à Xbox et Nintendo ? Il semblerait que oui. La console pourrait être équipé par AMD avec le path tracing au rendez-vous.

© Envato

Sony se serait tourné vers AMD pour équiper sa PS6

La PS6 profiterait de la technologie path tracing réputée comme très gourmande

Elle serait la plus puissante console de sa génération à sa sortie

Mine de rien, la PS5 a plus de 3 ans, déjà. Si la console est toujours un succès avec de nombreuses mises à jour, l’héritage se prépare avec la PS6. Selon RedGaming Tech, Sony va tout faire pour que la machine soit la plus puissante des consoles de sa génération face à Xbox et Nintendo.

À lire > Une PlayStation Vita 2 sortirait en même temps que la PS6

AMD et le path tracing au rendez-vous pour la PS6 ?

Dans sa vidéo, RedGaming Tech affirme que les développeurs reçoivent les kits de développement pour la PS5 Pro. Il y a donc fort à parier que cette upgrade de mi-génération arrive sous peu, sans doute au courant de l’année 2024. Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est la PS6.

Le vidéaste explique que la PS6 est en préparation depuis un an environ. Ses caractéristiques comme le processeur ou la mémoire vive n’ont pas été finalisée mais Sony échange avec des studios pour peaufiner la bête. Il y a de fortes chances qu’elle soit équipée par AMD. Seul ce constructeur serait envisagé, NVIDIA n’est pas en lice.

Sony est donc dans l’objectif que sa PS6 soit la plus puissante console à ce moment pour une sortie programmée en 2028. Pour cela, la console profiterait du ray tracing, rien de surprenant, mais aussi du path tracing.

Le path tracing est une technique de rendu graphique très exigeante en termes de ressources graphiques. Elle simule de manière réaliste l’interaction de la lumière avec les objets d’un environnement virtuel. La technologie calcule l’intégralité du système de lumière dans un jeu, y compris les ombres et les reflets, sans rastérisation. Ce qui permet d’obtenir des rendus visuels plus impressionnants.

Bien évidemment, ces informations restent à prendre avec de grosses pincettes. Mais on sait déjà que la future Xbox pourrait être moins puissante que la PS6. Et on imagine mal Nintendo s’engouffrer dans la guerre technologique qui oppose Sony et Microsoft.

L’IA serait intégrée à la PS6 et à la PS5 Pro

Sony va également miser sur l’IA si l’on en croit un système d’assistance prédictive breveté par la société. Elle pourrait alors analyser et conseiller les joueurs en temps réel. On parle d’une technologie pour la PS6 mais aussi pour la PS5 Pro.