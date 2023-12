PS5 Pro, PS6 : Sony brevète une IA qui analyse et conseille les joueurs en temps réel

Sony a breveté un système d’assistance prédictive qui utilise l’IA pour analyser et conseiller les joueurs en temps réel. Ce système pourrait être intégré dans la PS5 Pro ou la PlayStation 6.

Un concept de PS6 © Yanko Design

Sony Interactive Entertainment a déposé un brevet (US20230405461) qui révèle son intérêt pour l’intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Le brevet décrit « un système d’assistance prédictive » qui utilise l’IA pour analyser le comportement des joueurs et leur fournir des conseils personnalisés en temps réel. On ne sait pas s’il sera utilisé pour la PS5 Pro ou la PS6, ou s’il le sera tout court, mais son concept est intéressant.

Sony dévoile son brevet d’IA pour améliorer l’expérience de jeu sur la PS5 Pro ou la PlayStation 6

Le système fonctionnerait en collectant des données sur les actions, les préférences et les difficultés des joueurs, et en créant un profil de caractéristiques pour chaque utilisateur. Ce profil serait ensuite utilisé par un ou plusieurs processeurs d’IA, intégrés dans la console ou dans le cloud, pour anticiper les intentions et les besoins des joueurs dans différents contextes de jeu.

On peut s’imaginer quelques exemples possibles d’utilisation de cette IA :

Si vous êtes bloqué face à un boss, l’IA pourrait vous suggérer une stratégie adaptée à votre niveau de compétence et à votre style de jeu.

Si vous êtes perdu dans un monde ouvert, le système pourrait vous indiquer la direction à suivre ou les points d’intérêt à explorer.

Si vous êtes en quête de défi, l’IA pourrait vous proposer des modes de jeu plus difficiles ou des objectifs secondaires.

Le brevet suggère également que le système pourrait afficher les conseils non seulement sur l’écran de télévision, mais aussi sur la manette de la console. Cela impliquerait qu’elle dispose d’un écran d’affichage intégré, qui pourrait remplacer ou compléter le pavé tactile de la DualSense.

Ce brevet n’est pas le seul à témoigner de l’ambition de Sony en matière d’IA. La firme japonaise a déjà déposé d’autres brevets relatifs, comme celui qui permettrait aux joueurs de sauter directement à une scène spécifique d’un jeu, ou celui qui créerait des personnages virtuels basés sur les personnalités des joueurs.

Sony pourrait ainsi intégrer un processeur d’IA dédié, comme une unité de traitement neuronal (NPU), dans sa prochaine console PlayStation, qu’il s’agisse de la PS5 Pro, attendue en fin d’année 2024, ou de la PlayStation 6, attendue en 2028. Ce processeur permettrait d’offrir une expérience de jeu plus immersive, personnalisée et interactive, en exploitant la puissance de l’IA. Il ne reste plus qu’à patienter.