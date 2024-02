Sony travaille sur la PlayStation Vita 2, elle pourrait sortir en même temps que la PS6

Sony travaille actuellement sur une nouvelle console portable selon les informations du leaker Moore’s Law is Dead. Cet appareil que nous nommerons PlayStation Vita 2 serait développé en partenariat avec AMD et pourrait sortir en même que la future PS6.

Concept de PlayStation Vita 2 Crédit : 8 Bits / YouTube

Le youtubeur Moore’s Law is Dead a débarqué ce jeudi avec un tas d’informations juteuses sur les plans de Sony. En plus de renseignements importants sur la future PS5 Pro, celui-ci affirme avoir eu vent d’un nouvel appareil en développement : une véritable console portable. De quoi racheter les péchés du PlayStation Portal, un appareil étriqué selon notre test ?

Sony développe une console portable en partenariat avec AMD

Par facilité, il la désigne du nom de la dernière console portable en date de Sony, la PlayStation Vita sortie en 2011, accolé d’un “2”. Selon ses informations, cette console portable serait équipée d’un APU AMD dédié à la console, actuellement en phase de conception. Le leaker insiste donc qu’il faudra attendre au moins deux ans et qu’il est possible que cette console portable ne voit jamais le jour : son lancement n’a pas encore été validé.

Les développeurs avec lesquels il s’est entretenu affirment que la “PS Vita 2” pourrait utiliser 18 unités de calcul, pour maintenir la rétrocompatibilité avec tous les titres numériques de la PS4. Pour les jeux PS5, le travail serait plus complexe. Un patch serait nécessaire pour chaque titre, en raison des vitesses d’horloge variables de la PS5. Surtout, les jeux tourneraient a priori à des résolutions bien inférieures. Il s’agit toutefois de spéculation et toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes !

Cette console portable pourrait accompagner la sortie de la PS6

Des sources de Moore’s Law Is Dead chez AMD indiquent surtout que cette “Vita 2” pourrait être une sorte de PlayStation 6 portable. Destinée à être lancée en même que temps que la successeuse de la PS5, elle constituerait une alternative portable et à faible coût destinée au marché japonais, allergique aux consoles de salon. Au passage le youtubeur affirme être certain à 100% qu’AMD a décroché le contrat pour concevoir les composants de la PS6, qui n’arrivera pas avant plusieurs années.

Ces informations paraissent tout à fait plausible, tant le marché des consoles portables a changé depuis l’échec de la PS Vita. Les consoles portables se sont multipliées comme le Steam Deck ou l’ASUS ROG Ally, en réalité des ordinateurs ultra-portables. Ces appareils ont prouvé être viables, du moment qu’ils font tourner les jeux AAA.

En effet, le problème de la Vita était surtout de nécessiter le développement de jeux dédiés. Même avec des graphismes revus à la baisse, une console portable qui ferait tourner les jeux de la PS4 et de la PS5 pourrait tout changer. C’est d’ailleurs précisément le concept de la Nintendo Switch, qui a rencontré un succès phénoménal en rendant le catalogue Nintendo jouable aussi bien dans un salon que dans le train.