La future Xbox serait moins puissante que la PS6 pour cette raison

Selon un leak, la prochaine Xbox s’annonce moins puissante que la PS6. Pourquoi ? Une sortie plus prématurée et un processeur Zen 5 au lieu d’un Zen 6. Mais Microsoft a de bonnes raisons d’adopter cette stratégie.

La génération actuelle n’est qu’à sa moitié de vie que les futures consoles font déjà parler d’elles. Alors que Microsoft a dévoilé la possible date de sortie de la PS6, on apprend que la machine qui succédera à la Xbox Series arrivera plus tôt que prévu, en 2026. Et il y a une mauvaise nouvelle en termes de puissance selon RedGamingTech.

Une console moins puissante à cause du processeur Zen 5

Si l’information reste à prendre avec d’énormes pincettes, il semblerait que la prochaine Xbox sera dotée d’un processeur Zen 5 et non pas d’un Zen 6 comme appris précédemment par les documents divulgués. Ce qui veut dire, vous vous en doutez, qu’elle s’annonce moins puissante que prévu. Il faut dire qu’avec une sortie prévue pour 2026, la sixième génération de l’architecture Zen ne sera pas prête à ce moment-là.

Pourquoi une sortie si prématurée ? Selon RedGamingTech, Microsoft souhaite réitérer le succès de la Xbox 360 en ouvrant la voie à la prochaine génération de console. Cette stratégie présente l’avantage de lancer une console moins coûteuse que la PS6 puis, dans le futur, de dévoiler une version plus puissante pour concurrencer Sony. Il s’agirait d’une approche en deux temps sur une longue période alors que la Xbox multiplie les rachats comme celui d’Activision en espérant détrôner le leader des consoles de salon.

Alors que Sony concentre ses efforts sur la future PS5 Pro avec un prix 100 euros plus coûteux que la PS5 Slim, Microsoft pense déjà au futur en faisant de sa Xbox Series une sorte d’entre-deux.

Une future console dédiée au cloud gaming

Il faut également se rappeler que Microsoft compte sur ses services pour étendre sa force de frappe. La Xbox n’est pas son seul argument, son plus gros atout reste le Xbox Game Pass qui irait jusqu’à proposer d’une formule gratuite contre le visionnage de publicités.

Microsoft aurait dans ses cartons une console entièrement dédiée au cloud gaming pour jouer en streaming via l’abonnement Ultimate. Si rien n’a été confirmé, l’existence d’une telle machine n’a rien d’impossible lorsque l’on connaît la stratégie actuelle et future de la firme de Redmond qui ne s’en cache pas.