La RTX 5090 marquerait un bond de performances énorme par rapport à la 4090

La RTX 5090 est prometteuse, si l’on en croit les rumeurs provenant de Chine. La prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia profiterait d’une fréquence d’horloge beaucoup plus élevée que sa prédécesseure, ouvrant la voie à des performances bien supérieures.

Concept de RTX 5090 DR

La RTX 5090 marquerait un énorme bond en performance par rapport à sa prédécesseure. Selon des rumeurs rapportées sur le forum chiphell, sa vitesse d’horloge de base serait proche de 2,9 GHz. Si l’on en croit ces propos sur le forum chinois, le prochain fleuron de Nvidia pourrait ainsi dépasser la barre des 3 GHz en mode boost.

C’est beaucoup mieux que la RTX 4090. Si la carte graphique attire actuellement autant d’arnaques, c’est que sa puissance attise les convoitise. Avec une fréquence de base de 2235 MHz, certains modèles comme la Asus ROG MATRIX PLATINUM peuvent atteindre aux maximum les 2670 MHz en mode boost. C’est déjà bien, pourtant la RTX 5090 viendrait largement supplanter ce chiffre, si l’on en croit les rumeurs.

La Nvidia Geforce RTX 5090 aurait une fréquence d’horloge plus élevée de 30 %

Cela représenterait une augmentation des performances de 30 %, faisant d’elle la carte graphique la plus puissante du marché. Si l’on exclue bien sûr les cartes de Nvidia dédiée à l’intelligence artificielle. Car si l’architecture Blackwell se fait attendre pour les cartes grand public, Jensen Huang a déjà dévoilé le premier GPU basé sur cette architecture : le B200, une carte destinée aux centres de données qui entraînent les grands modèles d’IA générative.

NVIDIA devrait présenter sa nouvelle génération de cartes graphiques au CES 2025. La conférence aura lieu comme chaque année à Las Vegas, du 7 au 10 janvier. Un peu de patience donc, car les partenaires constructeurs de NVIDIA n’auraient reçu aucun matériel de développement pour ces nouvelles cartes graphiques, selon le site guru3D.

Pour l’instant, on sait seulement que la première édition de la Geforce RTX 5090 adoptera un design en parpaing. Cette conception avait été abandonnée pour sa prédécesseure mais cette fois-ci Nvidia aurait un design plus viable. En effet, celle-ci serait particulièrement fine et pratique à insérer dans une tour.

Bien sûr, il faudra s’attendre à un prix tout à fait délirant, tout comme celui de la 4090. Sur les forums, certains blaguent, en supposant que chaque MHz de fréquence d’horloge se payera d’un dollar : la réalité de l’étiquette ne sera probablement pas bien éloigné.