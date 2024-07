RTX 4090 : les cartes graphiques trafiquées circulent toujours, gare aux arnaques !

La Geforce RTX 4090 attire les arnaqueurs, qui tentent de vendre de fausses cartes graphiques trafiquées sous ce nom. Ces revendeurs peu recommandables poussent l’exercice jusqu’à remplacer certaines puces et cartes mémoire de la carte, à grands coups de fer à souder.

Crédit : Nvidia

Ce n’est pas nouveau, la RTX 4090 attire les arnaques, surtout sur le marché de l’occasion. Avec son prix oscillant entre les 1500 et les 2000 euros, c’est le GPU grand public le plus cher. Cette étiquette attire les personnes peu recommandables, qui tentent de vendre de fausses cartes graphiques pour se faire de l’argent facile.

Dernier exemple en date, celui montré par northwestrepair. La chaîne YouTube a mis au jour une arnaque très élaborée. Exit les boîtes contenant une autre carte ou un objet du même poids : le composant électronique en lui-même était trafiqué.

Des arnaqueurs font passer une RTX 3080 Ti pour une 4090

Le réparateur informatique montre dans sa vidéo la carte qu’un client lui a envoyé, soit-disant une Nvidia Geforce RTX 4090. Il fait d’abord quelques découvertes suspectes, notamment l’absence de boules de soudures sous la puce.

Surtout, en examinant la mémoire de la carte, il découvre étrangement deux types de soudures, l’une sans plomb et l’autre avec. En enlevant les cartes mémoires, il découvre qu’elles sont en réalité de 256 Mo au lieu des 2 Go prévu pour la RTX 4090. Et il ne s’agit pas de mémoire GDDR6X : la confirmation que la carte est trafiquée.

En examinant le cœur de la carte, le GPU semble pourtant authentique, mis à part le cadre métallique qui s’enlève étrangement facilement et une surface plus fine. Les inscriptions indiquent notamment le numéro de série d’une RTX 4090.

Mais en réalité, les arnaqueurs ont tout simplement épluché une fine couche de la surface du cœur pour effacer les numéro d’origine et en inscrire d’autres au laser. Le GPU qui se cache sous ces manipulation est celui d’une RTX 3080 Ti, beaucoup moins puissante !

À lire > Nvidia GeForce RTX 4090 : un taux de défaillance toujours aussi inquiétant

Un bon signe pour repérer cette arnaque extrêmement élaborée : la couverture du ventirad par le film plastique d’origine. Toutefois il n’est pas dit que les arnaqueurs ne parviennent pas à reproduire cette caractéristique d’un produit neuf. Pour un achat d’occasion, il n’est tout simplement pas possible de la repérer. Cette arnaque poussée est donc bien difficile à découvrir.

Northwesternrepair avait déjà remarqué une arnaque du même acabit concernant la RTX 4090, début avril. De la même manière, la carte était trafiquée et cachait une autre puce moins puissante. C’était surtout l’identité du vendeur de ce GPU d’occasion qui faisait peur : Amazon !