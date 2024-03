La Switch 2 pourrait être plus puissante que la Steam Deck et égaler la Xbox Series S

La Switch 2, la console hybride tant attendue de Nintendo, se fait toujours désirer. Mais de nouvelles rumeurs persistantes affolent la toile : la future console serait capable de surpasser la Steam Deck et même d’égaler la Xbox Series S.

Switch 2 (concept) © Aiden L

Selon une nouvelle rumeur, la Switch 2 de Nintendo pourrait être plus puissante que prévu initialement. Le YouTuber Moore’s Law is Dead a partagé des informations provenant de ses sources, clarifiant au passage pourquoi la console n’est toujours pas sortie, contrairement aux prédictions de 2023.

Switch 2 : Plus puissante que la Steam Deck et la Xbox Series S ?

D’après ses sources, Nintendo n’a pas changé les spécifications de la Switch 2 depuis 2 ans. Le retard serait dû à la volonté de la firme japonaise de s’assurer d’un stock suffisant au lancement et de préparer un catalogue de jeux plus impressionnant.

Un autre élément intéressant est le choix du fabricant pour le processeur de la console. Nintendo aurait opté pour le procédé 8nm de Samsung, au lieu du 7nm de TSMC utilisé par la Steam Deck et la PlayStation 5. Ce choix permettrait à Nintendo de produire massivement la Switch 2 en cas de succès.

Moore’s Law is Dead a également dévoilé des spécifications potentielles pour la Switch 2 :

Processeur personnalisé 8x ARM A78C

Architecture Ampere

1536 cœurs CUDA

Contrôleur de mémoire LPDDR5 128 bits

Jusqu’à 102 Go/s

Ces spécifications ne sont pas définitives, mais elles donnent une idée de la puissance potentielle de la console. Il s’agirait d’un processeur personnalisé conçu pour pérenniser la plateforme de Nintendo. Selon Moore’s Law is Dead, la Switch 2 pourrait également intégrer :

Encodage/décodage AV1 : pour une meilleure qualité de lecture vidéo

Clock-gating : gestion de l’alimentation au niveau du processeur

File Decompression Engine/FDE : pour des chargements ultra-rapides, similaire à la PlayStation 5

En se basant sur ces spécifications, Moore’s Law is Dead estime que la Switch 2 surpasserait la Steam Deck en termes de performances et pourrait même égaler la Xbox Series S. La gestion de la batterie et de la chaleur pourrait toutefois légèrement réduire cette puissance potentielle.

Même si cette rumeur semble détaillée, il est important de la prendre avec des pincettes. Cependant, la convergence de plusieurs rumeurs concernant le choix du processeur T239 et la collaboration avec Samsung laisse penser qu’une partie de ces informations pourrait bien être vraie.