La Nintendo Switch 2 serait aussi puissante que le Steam Deck, mais il y a un hic

Voici un nouveau point de comparaison des performances de la Switch 2 : le Steam Deck de Valve. Leurs fiches techniques seraient à peu près similaires, toutefois la future console de Nintendo pourrait montrer des performances bien inférieures à cause de limitations logicielles.

DR

Le ballet des fuites concernant le matériel de la Switch 2 continue. Après avoir rapporté des propos selon lesquels la prochaine console de Nintendo serait beaucoup plus silencieuse, revoici le youtubeur Moore’s Law is Dead avec de nouveaux éclairages sur ses éventuelles capacités. Selon le youtubeur, la Nintendo Switch 2 aurait une puissance quasiment similaire à celle du Steam Deck, sauf qu’un autre facteur pourrait limiter ses performances.

La Nintendo Switch 2 serait limitée par son système d’exploitation

Lors du dernier épisode du podcast Broken Silicon, Matthew Cassells du studio Alderon Games avait des indications très intéressantes sur la future console. Commentant différentes fuites de la fiche technique de la console, celui-ci estime que le matériel devrait lui permettre d’afficher des performances quasiment à pied d’égalité avec le Steam Deck, notamment grâce à un GPU avec davantage de mémoire vive.

Il y aura cependant plusieurs bémols. Tout d’abord côté hardware, son CPU aurait des performances inférieures dans les tâches monocœur. Cela pourrait avoir un impact sur les performances de la Switch 2 dans certains scénarios.

Mais ce serait surtout côté software que la console pourrait pécher. Le développeur de jeu vidéo indique que les fabricants de consoles incluent généralement des systèmes de sécurité et de chiffrage. Ces dispositifs pourraient impacter négativement les performances de la console. C’est d’autant plus probable que Nintendo a une politique d’entreprise particulièrement intolérante envers les moddeurs et autres développeurs d’émulateurs.

D’autres mesures logicielles pourraient également être mises en place, sapant les performances de la future console Nintendo. Par exemple sur la Switch actuelle, les jeux sont limités en écriture sur la mémoire flash, pour éviter que cette dernière ne s’use trop : une restriction particulièrement impactante dans certains jeux. La console actuelle limite également la taille des patchs, ce qui peut détériorer la qualité des jeux.

Au contraire, le Steam Deck affiche des performances insolentes vu son hardware. Le PC / console de jeu portable de Valve fait tourner une version maison de Linux, le SteamOS. C’est un système complètement libre et dénué de toute limitations, puisque Valve n’a que faire de ceux qui voudraient bidouiller son matériel. En revanche ses jeux ne sont pas aussi bien optimisés pour son matériel que ne le seront les jeux de la Switch 2.