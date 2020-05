La Tesla Model Y Performance est-elle bruyante ou silencieuse ?

Crédits : Tesla

Les véhicules électriques sont par nature beaucoup plus silencieux que leurs équivalents thermiques. Cela toutefois a pour conséquence d’exacerber les autres bruits qui ne sont plus couverts par le ronflement et les vibrations du moteur.

Des bruits exacerbés par des pneus larges

De nombreux propriétaires de Tesla Model 3 s’étaient plaints des bruits générés par le sol, le vent ou les vibrations à l’intérieur du véhicule, dans l’habitable ou dans la partie moteur. Bien sûr, en tant que véhicule électrique, elle reste extrêmement silencieuse comparée à une voiture thermique. Ce sont surtout les bruits de vent dans les rétroviseurs et dans les joints de portières qui ont fait réagir les propriétaires mécontents.

Depuis, Tesla a amélioré la qualité de fabrication de ses véhicules, comme l’a d’ailleurs conclu l’expert automobile Sandy Munro en démontant une Model Y jusqu’au moindre écrou pour la comparer à la Model 3 à laquelle il avait fait subir le même sort. D’ailleurs, durant ce démontage, il a découvert de l’isolant phonique dans de nombreux endroits comme l’indique le YouTubeur Andy Cheng dans sa vidéo.

Afin de vérifier si les bruits durant la phase de conduite peuvent être gênants pour un conducteur exigeant, celui-ci a placé son véhicule dans plusieurs situations de conduite, à différentes vitesses sur différentes surfaces. Pour lui, le véhicule est très silencieux et devrait l’être plus encore pour ceux qui ne disposent pas de l’option pneus larges du modèle Performance. Il est en effet de connaître les défauts du Model Y avant d’acheter.

Source : InsideEVs