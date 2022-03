L’adorable photo des jumeaux de Chris Hemsworth déguisés en Thor

Les mini Thor – Crédis : Instagram @chrishemsworth / Marvel



Truffé d’effets spéciaux révolutionnaires, Thor: Love and Thunder fera irruption dans les cinémas français le 13 juillet 2022. Ce quatrième volet accordera une grande place à Natalie Portman aka Jane Foster qui mettra la main sur le marteau du dieu d’Asgard. Chris Hemsworth sera évidemment aussi de la partie, reprenant son rôle de Thor. Et à quelques mois de la sortie, le comédien a fait la promotion du film par l’entremise de sa progéniture.

Hemsworth et l’actrice espagnole Elsa Pataky sont les heureux parents d’une fille et de jumeaux. À l’occasion de l’anniversaire de ces derniers, le comédien a posté sur Instagram un cliché suscitant plus de 3 millions de « J’aime » et 14 000 commentaires. On y voit les deux jumeaux, affublés de la tenue de Thor, marteau inclus. Le regard déterminé, ils semblent prêts à en découdre !

Thor : la relève est assurée !

« Joyeux 8e anniversaire à mes garçons ! Si vous vous demandez s’ils ont le droit de porter d’autres tenues de super-héros en dehors de celle de Thor, la réponse est non », a souligné Chris Hemsworth en légende. Cette photo qui a fait fondre les fans fait écho à un autre cliché où l’un de ses fils arborait une tenue de Superman, assurant qu’il souhaitait devenir le super-héros DC quand il sera grand. « Heureusement que j’ai deux autres enfants », avait alors plaisanté Hemsworth dans sa publication.

Au vu de cette nouvelle photo 100 % Thor, on peut supposer que l’interprète australien a serré la vis depuis ce véritable « affront ». Cette publication permet en tout cas de nous rappeler au bon souvenir du dieu asgardien qui s’apprête à faire son grand retour au cinéma après Thor : Ragnarok, sorti déjà il y a cinq ans. Dans Thor 4, il sera notamment confronté à Gorr le Massacreur incarné par Christian Bale. Ce dernier possède la Necrosword, une épée redoutable qui risque de causer bien des tracas au super-héros. On a hâte de découvrir tout ça dans les salles obscures !

