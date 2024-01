L’ADSL s’arrête définitivement dans ces 2145 communes, voici lesquelles

© Envato

TL;DR Orange va démanteler l’ADSL dans 2145 communes, ce qui concerne 2,44 millions de particuliers et professionnels

Il s’agit du lot 3, c’est-à-dire les communes où la fibre optique est largement déployée et les abonnés au réseau cuivre peu présents

L’AVICCA souligne toutefois que dans certaines communes, la couverture de la fibre optique est très basse, ce qui pose problème

L’ADSL a largement fait son temps. Le réseau est progressivement démantelé comme le souhaitent de nombreux opérateurs comme Free par la voix de son dirigeant Xavier Niel. Aujourd’hui, c’est Orange qui annonce que des milliers de communes ne pourront plus souscrire à l’ADSL dès le 31 janvier 2026.

2,44 millions de personnes concernées par la fin de l’ADSL

L’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA) a mis à jour sa liste des communes où Orange démantèle l’ADSL. On en trouve 2145 soit 2,44 millions de personnes entre particuliers et professionnels. Il s’agit du lot 3, c’est-à-dire les communes où la fibre optique a été déployée avec un faible nombre d’abonnés au réseau cuivre.

Voici les départements où on trouve le plus de communes qui démantèlent l’ADSL :

Mayenne : 105 communes Charente-Maritime : 102 communes Lot : 85 communes

Certaines villes sont absentes de la liste comme Paris, par exemple. AVICCA précise que la plupart du temps, il s’agit d’une demande de la commune. Pareil en Dordogne, danas le Tarn ou le Gers.

Voici également parmi les plus grandes villes où l’ADSL fait ses adieux :

Rennes

Brest

Châtillon

Boulogne-sur-mer

Le 3ème arrondissement de Lyon

Bourg-en-Bresse

Cagnes-sur-Mer

Dax

Une commune du lot 3 a une couverture de moins de 50%

Comme expliqué précédemment, ces communes ont été sélectionnées car la fibre optique est très présente. Mais rappelons que ce n’est pas parce que cette technologie est largement déployée que tout le monde peut en profiter. Il est utopique de penser que l’entièreté des clients y auront droit même si l’État pousse Orange à atteindre le 100%.

L’AVICCA précise également que 74% des communes de ce lot 3 ont une couverture de la fibre optique de 98% mais qu’une cinquantaine sont à moins de 90%. Pour une autre, c’est pire : moins de 50%. Certains français se retrouvent donc lésés et il reste encore beaucoup à accomplir. Il faudra construire près de 88 000 prises sur l’ensemble de ce lot 3.

Si vous voulez savoir si votre commune est concernée par le démantèlement de l’ADSL par Orange, n’hésitez pas à jeter un œil sur la liste de l’opérateur. Un simple CTRL + F depuis l’onglet Commune suffira à trouver la vôtre.